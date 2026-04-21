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張閔勛下二軍無關守備！曾總盼找回打擊手感　劉子杰今首先發

▲▼中職張閔勛。（圖／記者李毓康攝）

▲張閔勛。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿昨日將捕手張閔勛下放二軍，總教練曾豪駒強調無關守備，主要是打擊狀況不理想，希望他能找回手感。球隊拉上嚴宏鈞，今在板凳待命，另一年輕內野手劉子杰17日升上一軍後，今天獲得先發機會，將擔任7棒三壘手。

曾豪駒指出，張閔勛去年繳出不錯成績，但開季以來打擊尚未掌握節奏，「開季打擊還沒掌握得很好，所以先讓他下去做調整。」

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樂天桃猿本季被盜壘15次，與中信兄弟別列最多，其中張閔勛被盜壘11次引發關注。曾總表示，張閔勛本身清楚這是需要修正的環節，球隊持續給予協助，「他一直都很認真，也知道自己不足的地方，會努力去修正。」

曾豪駒同時強調，關鍵仍在打擊狀態，「主要還是打擊。去年他是靠打擊幫助球隊，當打擊好的時候，也能帶動守備信心；一旦打擊優勢不見，壓力就會變大。」他期待張閔勛在二軍調整後找回手感，「打擊回來，對球隊的幫助才會更明顯，蹲捕也會更有自信。」

另一方面，年輕內野手劉子杰於4月17日升上一軍，今天迎來生涯首次一軍先發，擔任第7棒三壘手。曾豪駒表示，劉子杰在二軍維持穩定表現，因此安排先發測試，「他在二軍表現不錯，希望找時間讓他出賽，看看一軍的狀況。」

曾豪駒直言，年輕選手以先發方式上場，有助於調整節奏與發揮實力，「如果只是代打、代守，壓力會比較大。我們希望給他完整機會，好好掌握，看能不能站穩位置。」

關鍵字： 中職張閔勛劉子杰樂天桃猿打擊調整一軍先發

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