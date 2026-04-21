台籃之光！第6屆亞沙運22日登場　UBA得分王張俊生任中華隊掌旗官

▲2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會，張俊生、菈后.苡婭出任。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會，將於22日晚間8點整於三亞亞沙公園舉行開幕典禮，中華代表團男、女掌旗官人選由男子3x3籃球選手張俊生，以及女子龍舟選手菈后.苡婭出任。

張俊生目前就讀中信學院，在本季也就是114學年度UBA大專籃球籃球聯賽，達成生涯1000分里程碑，並獲得本季聯賽得分王獎項。

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「很緊張，我一開始以為，我是『籃球3對3』這個項目的掌旗者而已，結果是整個代表團，還要走在那麼前面，我以前完全沒經驗。」第一次參加國際綜合性運動賽會的張俊生，坦言當掌旗官很有壓力，本來以為只代表籃球時，還沒什麼感覺，一聽到是整個代表團感覺全變了！

▲中華隊亞沙運男子掌旗官張俊生。（圖／中華奧會提供）

張俊生指出，擔任整個代表團的掌旗官，所代表的就不只是自己參加的項目，會跟菈后.苡婭討論一下，該怎麼一起做好這份工作。

菈后.苡婭去年成都世界運動會在龍舟8人座 200公尺奪下銅牌，此次再披中華隊戰袍，由教練推薦出任掌旗官。

菈后.苡婭表示，過去在國內賽事擔任過運動員宣示代表或性質類似的掌旗人，但在國際大綜合性賽會是第一次，很感謝教練舉薦，給予她這難得的機會。「因為上屆亞沙運已經是10年前，而且龍舟女子選手有10幾位，我想是可能因為我亞錦賽、世錦賽、世運會都有不錯成績，讓教練願意選我。」

來自花蓮有阿美族血統的菈后.苡婭說，得知被任命為掌旗官後，「覺得很微妙，因為很難得，不是每個人都有這個機會。」菈后.苡婭笑說，會期待親朋好友看轉播時，把她進場的英姿截圖跟她分享，「所以我要注意一下妝容，最好不要截到醜的畫面，盡量傳好看的給我。」

▲2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會，中華隊女子掌旗官由龍舟選手菈后.苡婭出任。（圖／中華奧會提供）