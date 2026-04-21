灰狼艾德華茲注射PRP仍帶傷轟30分　寫隊史次高季後賽19分大逆轉

記者杜奕君／綜合報導

明尼蘇達灰狼在季後賽首輪G2打出亮眼表現，克服全場最多19分落後，在帶著「跑者膝」傷勢仍奮勇上場的球隊一哥「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）猛砍30分、10籃板帶領下，灰狼成功逆轉以119比114收下勝利。19分大逆轉也寫下隊史次高的季後賽逆轉。艾德華茲賽後強調，系列賽要等客場球隊贏了一場，才算真正開始。

賽前即便傳出右膝傷勢加劇狀況，但艾德華茲仍選擇帶傷出擊G2，更在比賽過程中多次利用強勢切入取分，全場斬獲30分、10籃板成為灰狼贏球關鍵要角。

事實上，知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在今日賽前就透露，艾德華茲的跑者膝傷勢，在例行賽尾聲一度變得更加嚴重，他接受了PRP自體血小板血漿注射治療，也必須要有更多的休息時間來恢復，但由於面臨季後賽危急時刻，因此艾德華茲仍選擇帶傷上陣。

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艾德華茲本人則說，「我的整體感覺還不錯，自己已經快一個半月沒打球，這才是我的第2場正式比賽，所以我就是慢慢找狀態，希望把勝利拿下，大家都說系列賽要等客場球隊贏到一場，才算是真正的開始。」

此戰灰狼完成19分大逆轉，寫下隊史季後賽次高的逆轉分差，巧合的是，隊史最大逆轉的苦主也是丹佛金塊，是球隊在2024年時寫下。

不過艾德華茲強調，「雖然大比分逆轉，目前系列賽還是1比1，我們還沒掌握主動權，希望接下來我們的球迷能給對手製造一些麻煩，讓他們來到我們主場時會有點緊張。」

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）則是對艾德華茲的表現讚不絕口，「他打得太棒了，真的很不可思議，我們落後時，他展現了很棒的領導能力與積極性，他意識到自己需要進入進攻模式，更多殺入禁區的打法，而他也確實做到了，另外當對手包夾他時，他也能果斷的分球來幫助球隊。」

▲灰狼艾德華茲帶傷奮勇出擊，幫助球隊系列賽扳平金塊。（圖／路透）