金慧成打擊率重返3成　韓媒看好：在大聯盟生存已無須擔心

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇內野手金慧成近期在大聯盟持續繳出好表現，韓媒《OSEN》21日以專文報導指出，他不僅打擊率重返3成，連游擊防區的守備表現也令人留下深刻印象，直言他在大聯盟「生存下來已無須擔心」。

《OSEN》撰文點出金慧成本季從小聯盟出發，4月6日升上大聯盟後，至今已出賽12場，繳出3成08打擊率，逐漸在道奇陣中站穩腳步。

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在20日對戰洛磯一役，金慧成以第8棒、游擊手先發出賽，4打數敲出2支安打，也讓打擊率重新回到3成以上；報導指出，他不僅在原本被視為課題的打擊端持續交出成果，守備上也展現工具人價值，能勝任游擊與二壘位置。

金慧成此次升上大聯盟，原本是頂替因右側腹受傷、進入傷兵名單的貝茲（Mookie Betts），但他在有限機會中無論攻守都有明顯存在感，也讓外界開始看好他即使等主力陸續歸隊後，仍有機會續留大聯盟。

《OSEN》文中寫道：「重返大聯盟的金慧成展現出色表現，不只在打擊上，連守備也呈現判若兩人的面貌；上個賽季他曾以工具人身分，甚至守過中外野，但除了本業二壘之外，其餘位置的守備仍顯得不夠令人滿意。」

「然而今年即便站上游擊位置，他也展現卓越守備，留下強烈印象。」

《MLB.com》日前對道奇傷兵歸隊時程的說法，提到貝茲預計4月底復出，艾德曼（Tommy Edman）與赫南德茲（Enrique Hernández）則預計5月底回歸；對此《OSEN》也分析金慧成接下來的挑戰與目標。

文中指出：「金慧成的目標首先是在貝茲歸隊後仍留在大聯盟，最終則是在艾德曼與赫南德茲回歸後，依舊能夠生存下來，迎接第2個球季、展現成長樣貌的金慧成，能否在剩餘賽季持續維持好表現，也成為球迷關注焦點。」

至於今日對洛磯之戰，金慧成並未先發，而是從板凳出發，在9局下場守游擊，不過沒有獲得打擊機會，打擊率維持在3成08。

道奇接下來將於22日迎戰舊金山巨人，金慧成是否能延續近期好手感，持續爭取更多上場空間，仍是外界關注焦點。