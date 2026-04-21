古林睿煬二軍先發被轟後回穩　2.2局狂飆5K最快153公里

▲古林睿煬。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）



記者胡冠辰／綜合報導

NPB北海道日本火腿鬥士的台灣強投古林睿煬，16日被球團下放二軍後，依照監督新庄剛志的規劃，展開先發投手調整。

21日他於二軍賽事先發對上東京養樂多燕子，雖然開局挨了一發兩分砲，但很快找回節奏，最終投2.2局送出5次三振，展現不俗壓制力。

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古林本季原先以後援角色在一軍出賽，累計5場登板、防禦率6.23；此役回到較熟悉的先發定位，首局先被首名打者石井巧敲出安打，接著遭尼基塔（Moiseyev Nikita）鎖定來球一棒轟出兩分全壘打，讓他一開始就失掉2分。

不過古林並未因此亂了節奏，失分後迅速穩住陣腳，連抓3個出局數，沒有讓對手持續擴大攻勢；到了第2局，他的狀態逐漸升溫，雖然在兩出局後被擊出一支二壘安打，但隨後用曲球讓中川拓真揮空吞K，成功化解危機。

第3局古林延續三振手感，先後讓首局曾敲安、開轟的石井巧與尼基塔吞下三振，不過之後被塩見泰隆擊出左外野二壘安打，球團考量他當下已用球46球，決定提前換投，結束這場調整登板。

總計古林此戰主投2.2局，被敲4支安打，其中包含1發全壘打，失掉2分皆為自責分；值得注意的是，他全場沒有出現任何四死球保送，面對12名打者便送出5次三振，最快球速來到153公里。

在古林完成先發任務後，火腿二軍打線也火力相挺，全場轟出4支全壘打，其中梅林優貴單場雙響砲表現最為亮眼，帶領球隊終場以6比4擊敗養樂多。