運動雲

>

古林睿煬二軍先發被轟後回穩　2.2局狂飆5K最快153公里

▲ 古林睿煬關門登板火球連發，球速突破160公里成全場焦點。 。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

▲古林睿煬。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

記者胡冠辰／綜合報導

NPB北海道日本火腿鬥士的台灣強投古林睿煬，16日被球團下放二軍後，依照監督新庄剛志的規劃，展開先發投手調整。

21日他於二軍賽事先發對上東京養樂多燕子，雖然開局挨了一發兩分砲，但很快找回節奏，最終投2.2局送出5次三振，展現不俗壓制力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

古林本季原先以後援角色在一軍出賽，累計5場登板、防禦率6.23；此役回到較熟悉的先發定位，首局先被首名打者石井巧敲出安打，接著遭尼基塔（Moiseyev Nikita）鎖定來球一棒轟出兩分全壘打，讓他一開始就失掉2分。

不過古林並未因此亂了節奏，失分後迅速穩住陣腳，連抓3個出局數，沒有讓對手持續擴大攻勢；到了第2局，他的狀態逐漸升溫，雖然在兩出局後被擊出一支二壘安打，但隨後用曲球讓中川拓真揮空吞K，成功化解危機。

第3局古林延續三振手感，先後讓首局曾敲安、開轟的石井巧與尼基塔吞下三振，不過之後被塩見泰隆擊出左外野二壘安打，球團考量他當下已用球46球，決定提前換投，結束這場調整登板。

總計古林此戰主投2.2局，被敲4支安打，其中包含1發全壘打，失掉2分皆為自責分；值得注意的是，他全場沒有出現任何四死球保送，面對12名打者便送出5次三振，最快球速來到153公里。

在古林完成先發任務後，火腿二軍打線也火力相挺，全場轟出4支全壘打，其中梅林優貴單場雙響砲表現最為亮眼，帶領球隊終場以6比4擊敗養樂多。

關鍵字： 古林睿煬、北海道日本火腿鬥士、日本職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

夢回千禧年！　馬刺老將「踝襪配球鞋」上場讓主播球評全笑翻

夢回千禧年！　馬刺老將「踝襪配球鞋」上場讓主播球評全笑翻

李洋1千萬獎金得自己捐！　宏道基金會：依法需發放給個人

李洋1千萬獎金得自己捐！　宏道基金會：依法需發放給個人

大谷翔平連續52場上壘　追平秋信守亞洲紀錄、逼近道奇隊史

大谷翔平連續52場上壘　追平秋信守亞洲紀錄、逼近道奇隊史

李灝宇再先發扛第8棒　力拚大聯盟首安

李灝宇再先發扛第8棒　力拚大聯盟首安

GD科切拉驚喜宣布8月展開 　「BIGBANG世界巡迴演唱會」

熱門新聞

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

2快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

3開季15戰12敗兄弟出手了！

4大谷翔平「1棒DH」先發　挑戰第6轟

5道奇終結者迪亞茲手肘將開刀！

最新新聞

1蟻人帶傷轟30分　隊史次高19分大逆轉

2金慧成打擊率重返3成　韓媒看好

3古林睿煬2.2局狂飆5K最快153公里

4特攻巨塔內馬　奪第25周MVP

5中信「2026閱讀MVP」開跑

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

餅總談胡智爲「那兩打席可惜」　李丞齡從「大形」到更謹慎

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

【這屆球迷太壞了XD】多慧下班意外「主場變敵營」 當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【冷血畫面曝】男被斷手斷腳！渾身血「塞進後車廂」丟包急診室

【替小弟出頭反被打】黑白切少東「斷手腳」遭丟包　內幕曝光！

【真的變烏龍派出所！】385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

【小葵是你！？】妹妹看到帥哥差點學會講話XD

王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366