▲中信特攻禁區巨塔發威，內馬強勢獲選TPBL第25周MVP。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃第25周單周最有價值球員（MVP）正式出爐！新北中信特攻禁區大將內馬上周末展現強大禁區主宰力，面對聯盟龍頭桃園台啤永豐雲豹及強敵高雄全家海神，內馬以場均21分、10籃板、1.5助攻、1阻攻，效率值高達27.5的頂尖表現，率領特攻捍衛新莊主場奪下2連勝，憑藉穩定且高效的演出，成功當選本周MVP。

特攻軍團上周於主場展開關鍵保衛戰，周六交手聯盟龍頭雲豹，特攻開賽雖展現強勢火力取得雙位數領先，但次節雲豹展開猛烈反撲，此時內馬挺身而出扮演「定海神針」，單節獨拿13分徹底瓦解對手追分氣勢。全場內馬展現多元進攻手段，無論是擋拆配合、時間差進攻甚至是外線冷箭，最終繳出23分、12籃板的「雙十」成績單，展現禁區核心價值。

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周日背水一戰迎戰海神，內馬持續維持穩定輸出，全場貢獻19分、8籃板、2助攻。在隊友手感火燙之際，他更展現優異的閱讀比賽能力，不僅利用自身牽制力吸引防守，更頻頻為外線射手創造出手機會，讓特攻攻勢行雲流水，最終順利完成主場2連勝。

得知獲獎喜訊後，內馬感性表示，「很開心能獲得這份殊榮，更興奮的是球隊狀況越來越好，大家都展現出拚鬥精神與決心。這周要特別感謝隊友們的互相鼓勵，希望我們可以持續維持這樣的狀態。」

此外，內馬也特別提到遠在異鄉的兒子Niksa，「雖然他不在身邊，但一直鼓勵我要加油，我會為了他持續努力。」在禁區穩定性與關鍵時刻的主宰力加持下，內馬已成為特攻攻守運作的絕對核心，也幫助球隊在關鍵的主場周站穩腳步奪勝。