借書挺棒球！中信「2026閱讀MVP」開跑　1.2萬張球票大放送

▲中信「2026閱讀MVP」開跑。（圖／中信兄弟）



記者胡冠辰／綜合報導

中信銀行主辦結合閱讀及運動的公益活動「2026閱讀MVP」今（21日）正式起跑，攜手臺北市、新北市、桃園市、臺南市、高雄市、基隆市、嘉義市及嘉義縣共55家公共圖書館及14所大學圖書館推出借書換票活動。

民眾完成指定借閱任務即可獲得中信兄弟主場門票兌換券，今年6月2日則與國立公共資訊圖書館於中部地區縣市圖書館展開第二波「閱讀全壘打」借書換票活動，兩波活動共計將送出12,000張中信兄弟門票兌換券，中國信託銀行更加碼提供頂級飯店住宿券等多項好禮，邀請全民投稿分享心得，一起透過閱讀力挺臺灣棒球發展。

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中信銀行發現，「閱讀MVP」攜手各大學及圖書館，有效鼓勵年輕學子到圖書館借書、增進閱讀風氣，也讓更多同學有機會進場支持臺灣職棒發展。

逢甲大學航太系黃安琪同學分享，本身就是球齡超過十年的棒球迷，2025年活動第一時間就到校內圖書館換票，也和同學進場為中信兄弟加油，非常熱血，她也提到去年活動期間，許多同學早上七點就在圖書館排隊，足見「閱讀MVP」借書送球票的活動在學校掀起風潮，黃同學感謝校方參與「閱讀MVP」活動，讓同學透過閱讀支持棒球。

「2026閱讀MVP」特別邀請2026年世界棒球經典賽中華隊國手、中信兄弟外野手宋晟睿，新北中信特攻小前鋒林任鴻及中信飛牡蠣上路選手徐士傑擔任年度代言人，亦於昨（20）日假逢甲大學舉辦代言人分享會，與逾200位師生分享棒球路上的挑戰與夢想。

宋晟睿表示，棒球是團隊運動，「英雄讓別人當沒關係，我只想做好自己的本分。」藉由這個專注自我磨練與為團隊貢獻的想法，幫助宋晟睿得以站穩一軍位置。

「2026閱讀MVP」自今年4月21日起至5月17日與臺北市、新北市、桃園市、臺南市、高雄市、基隆市、嘉義市、嘉義縣的公共圖書館合作，民眾完成借閱10本書任務或透過閱讀存摺系統以10點即可兌換1張球票。

此外，國立政治大學、國立臺灣師範大學、國立中興大學、東海大學、天主教輔仁大學、東吳大學、逢甲大學、靜宜大學、中信金融管理學院、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、中臺科技大學、中信科技大學與德明財經科技大學等14所大學師生在校內圖書館借閱3本書，亦可獲得1張門票兌換券。

中信銀行與全臺灣公共圖書館合作，11年來足跡遍布全臺20縣市、279家圖書館、14所大學，累計帶動借閱逾46萬本書籍。

適逢中國信託創立60周年，「閱讀MVP」特別於合作的圖書館通路舉辦寫作抽漢來日月行館一泊二食住宿券活動，民眾只要於合作的圖書館索取專用稿紙，撰寫300字以上讀書心得並將心得交回圖書館櫃檯，即有機會抽中漢來日月行館雙人住宿券1張及多項職棒與職籃好禮，詳細活動詳情及參加館別名單請參考「閱讀MVP」活動臉書。