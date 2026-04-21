遭停聘2年！師大體操名師翁士航　痛訴被「妖魔化」喊冤絕無霸凌

▲翁士航喊冤，稱自己遭到「妖魔化」。（圖／記者劉耿豪攝）

記者杜奕君／綜合報導

國立台灣師範大學體操隊近期陷入霸凌與性平風暴，遭校方處分停聘兩年的競技運動系副教授翁士航，今（21日）選在立法院外召開記者會。面對人本教育基金會的多項指控，翁士航神情凝重，多次強調相關說法與訓練實況存在巨大落差，更痛心直言團隊遭到「妖魔化」。他強調目前已正式提出申訴，要透過司法與行政程序，捍衛體操隊與個人名譽。

曾帶領師大體操隊屢創佳績，翁士航此次捲入爭議震撼體壇。針對人本教育基金會提出的控訴，翁士航在記者會中顯得情緒沉重，他質疑相關團體在調查過程中，從未與教練團進行溝通確認，「如果師大體操隊長期存在霸凌，怎麼可能現在才爆出來？」他透露，團隊已提交大量與學生互動良好的影像證據，期盼外界看見真實的訓練日常。

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針對爭議焦點之一的「高跪姿」訓練，翁士航澄清，這並非強制性的羞辱行為，而是基於尊重選手對談時的姿勢選擇，「要跪、要坐、要臥我們都不會制止，甚至會主動詢問學生要不要坐著比較舒服。」

而對於最敏感的性騷擾指控，被控觸碰女學生胸部一事，翁士航以「子虛烏有」四字強力回擊。他強調，指導女子選手時極其謹慎，現場皆有其他教練或選手在場，絕無一對一私下訓練。至於不當管教小選手的指控，他則表示當事家長、學生及同儕都已出面否認，強調自己絕不可能對孩子動手。

此外，對於子弟兵、助理教練麥劉湘涵遭解聘，翁士航也為其叫屈。他透露爭議錄音檔的背景，是麥教練正在處理一名「霸凌其他小朋友」的學員，若真有虐待，學員不可能事後仍有動力參與挑戰，且家長也表達支持，遺憾這些正面回饋未被納入調查報告。

「把我們說成在操控人，真的太妖魔化了。」翁士航感嘆，自己已退居二線從事經驗傳承，卻遭逢莫須有指控，這段時間內心極其煎熬。他透露，目前已獲得大量家長、校友及現役隊員連署支持，甚至有選手想罷練來現場力挺，但被他勸阻。

目前處於停聘狀態的翁士航強調，「我最在意的還是小朋友的成長，被投訴我也很驚訝，不知道哪裡做錯，但如果有錯，我們虛心接受。」他承諾將以不卑不亢的態度配合後續程序，期盼法律能還給他與師大體操隊一個遲來的公道。

▲翁士航強調絕無霸凌、性騷擾事件。（圖／記者劉耿豪攝）