運動雲

>

大都會陷11連敗泥沼　主帥遭嘲諷：快去更新求職履歷

▲Carlos Mendoza。（圖／達志影像／美聯社）

▲Carlos Mendoza。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會近期陷入低潮，苦吞11連敗，場外批評聲浪也愈演愈烈；《紐約郵報》報導指出，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）在公共節目上遭到名嘴點名嘲諷，直言他恐怕該準備更新求職履歷。

報導指出，在小熊與大都會之戰轉播結束後，芝加哥當地《Marquee Sports Network》後續節目主持人萊特（Cole Wright），針對大都會近期低迷表現開酸；當天小熊在延長10局以2比1拿下再見勝，大都會則持續深陷連敗泥沼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

萊特在節目中說：「我不是職涯顧問，但門多薩或許該去更新一下他的LinkedIn個人檔案了。」

LinkedIn是全球知名商務社群平台，主要用於展示個人經歷、專業能力與職涯發展；萊特進一步補刀表示：「更新之後的個人檔案，說不定會變成這樣──『前大聯盟總教練，不擅長比賽後段調度。』」

除了直接點名門多薩的調度能力，節目來賓也對大都會在延長10局的關鍵決策提出質疑；當時1出局三壘有人，大都會選擇正面對決小熊主力霍納（Nico Hoerner），最終遭他擊出再見高飛犧牲打，葬送比賽。

針對這次投手調度，節目上也出現批評聲音：「如果投給霍納，出現那樣的結果也是理所當然，他是在得點圈有跑者的情況下，最出色的球員之一。」

關鍵字： 紐約大都會、MLB、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

夢回千禧年！　馬刺老將「踝襪配球鞋」上場讓主播球評全笑翻

夢回千禧年！　馬刺老將「踝襪配球鞋」上場讓主播球評全笑翻

李洋1千萬獎金得自己捐！　宏道基金會：依法需發放給個人

李洋1千萬獎金得自己捐！　宏道基金會：依法需發放給個人

大谷翔平連續52場上壘　追平秋信守亞洲紀錄、逼近道奇隊史

大谷翔平連續52場上壘　追平秋信守亞洲紀錄、逼近道奇隊史

李灝宇再先發扛第8棒　力拚大聯盟首安

李灝宇再先發扛第8棒　力拚大聯盟首安

林襄舞蹈進步的原因　「站在李多慧旁邊」

熱門新聞

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

2快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

3開季15戰12敗兄弟出手了！

4大谷翔平「1棒DH」先發　挑戰第6轟

5道奇終結者迪亞茲手肘將開刀！

最新新聞

1蟻人帶傷轟30分　隊史次高19分大逆轉

2金慧成打擊率重返3成　韓媒看好

3古林睿煬2.2局狂飆5K最快153公里

4特攻巨塔內馬　奪第25周MVP

5中信「2026閱讀MVP」開跑

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

餅總談胡智爲「那兩打席可惜」　李丞齡從「大形」到更謹慎

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

【這屆球迷太壞了XD】多慧下班意外「主場變敵營」 當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【冷血畫面曝】男被斷手斷腳！渾身血「塞進後車廂」丟包急診室

【替小弟出頭反被打】黑白切少東「斷手腳」遭丟包　內幕曝光！

【真的變烏龍派出所！】385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

【小葵是你！？】妹妹看到帥哥差點學會講話XD

王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366