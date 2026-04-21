大都會陷11連敗泥沼　主帥遭嘲諷：快去更新求職履歷

▲Carlos Mendoza。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會近期陷入低潮，苦吞11連敗，場外批評聲浪也愈演愈烈；《紐約郵報》報導指出，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）在公共節目上遭到名嘴點名嘲諷，直言他恐怕該準備更新求職履歷。

報導指出，在小熊與大都會之戰轉播結束後，芝加哥當地《Marquee Sports Network》後續節目主持人萊特（Cole Wright），針對大都會近期低迷表現開酸；當天小熊在延長10局以2比1拿下再見勝，大都會則持續深陷連敗泥沼。

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萊特在節目中說：「我不是職涯顧問，但門多薩或許該去更新一下他的LinkedIn個人檔案了。」

LinkedIn是全球知名商務社群平台，主要用於展示個人經歷、專業能力與職涯發展；萊特進一步補刀表示：「更新之後的個人檔案，說不定會變成這樣──『前大聯盟總教練，不擅長比賽後段調度。』」

除了直接點名門多薩的調度能力，節目來賓也對大都會在延長10局的關鍵決策提出質疑；當時1出局三壘有人，大都會選擇正面對決小熊主力霍納（Nico Hoerner），最終遭他擊出再見高飛犧牲打，葬送比賽。

針對這次投手調度，節目上也出現批評聲音：「如果投給霍納，出現那樣的結果也是理所當然，他是在得點圈有跑者的情況下，最出色的球員之一。」