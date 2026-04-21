金倒永、文賢彬領銜「刺眼訓練」　韓職刮動態視力鍛鍊風潮

▲金倒永鍛鍊動態視力。（圖／截自KBS，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

在球速動輒150公里的時代，打者面對投手所投出的球，從出手到進入捕手手套僅需0.4秒，而實際能用來判斷球路的時間甚至不到0.15秒，根據韓媒《KBS》報導，為了在這短暫瞬間做出正確反應，韓國職棒的打者們正嘗試運用訓練，強化「動態視力」。

起亞虎人氣強打金倒永即為使用「動態視力訓練」的代表案例之一，他透過在練習球上標記數字，並搭配發球機進行訓練，必須在球飛行過程中迅速辨識數字並喊出答案，藉此強化視覺判斷能力。實測過程中，金倒永多次成功辨識數字，展現優於一般人的動態視力。

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金倒永透露，「面對球速快的投手時會做一下，不是每天都做，聽說是為了適應快速球才做的，抱著『信不信由你』的心態在做，但實際上似乎多少有幫助，我自己是，只要在打席上眨一次眼，那個打席真的會影響很大，所以關於眼睛（動態視力）這部分好像很重要。」

隨著韓職進入「火球投手時代」，打者們必須在極短時間內完成球路判讀與揮棒決策，任何細微的視覺延遲都可能影響結果，目前包括文賢彬等新生代強打者，也已嘗試動態視力訓練。

值得一提的是，金倒永與文賢彬也使用「刺眼動作」鍛鍊動態視力，根據韓媒《韓民族日報》報導，所謂的刺眼動作，是為了瞬間喚醒動態視力的一種暖身方式，透過手指快速出現眼前的刺激，活化對焦調整與視線移動，對於必須持續追蹤從投手手中飛出、變化多端的來球的打者而言，可以視為在短時間內提升視覺與反應的準備動作。

▲金倒永、文賢彬進行刺眼訓練。（圖／截自X）

類似的視覺訓練，在學術上也有部分效果被報告，2012年，美國辛辛那提大學研究團隊在國際學術期刊《PLOS ONE》發表的論文指出，對一支棒球隊進行6周各種視覺訓練後，球隊打擊率從0.251提升至0.285，長打率也出現顯著增加，從0.372增加為0.404，考量同期其他球隊平均打擊率反而下降，視覺訓練可能對比賽表現的提升有所貢獻。

不過，該研究是針對單一球隊進行的前後比較，因此難以將所有效果歸因於單一因素，儘管如此，視覺資訊處理速度與專注力的提升，可能與打擊成果相關，這一點在腦波追蹤等多項研究中也有共通提及，這也是動態視力訓練重要性持續被強調的原因。