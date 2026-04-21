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名古屋亞運羽球場「空間感像紅館」　陳世杰分析對中華隊有利

▲中華羽球協會教練陳世杰。（圖／中華奧會提供）

▲中華羽球協會教練陳世杰。（圖／中華奧會提供）

記者蔡厚瑄／名古屋報導

2026愛知名古屋亞運將於9月19日正式揭幕，羽球項目預定在一宮市綜合體育館展開角逐，中華羽球協會教練陳世杰今（21）日實地走訪比賽場館，針對場地空間感、空調風向控制及燈光照度進行全方位評估。陳世杰指出，該場館的規模與空間感與台北體育館（紅館）相似，對於習慣中小型場館作戰的台灣選手而言，將是一項利多因素。

一宮市綜合體育館位於名古屋市西北方，距離市區約40分鐘車程。該場館可容納約3000至4000人，內部規畫有4面比賽球場。陳世杰視察後表示，這座場館屬於「小而美」的綜合運動館，與台灣選手平時熟悉的比賽環境非常接近。

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「現場走過選手動線並看過場地配置後，感覺整體環境很不錯。」陳世杰分析，相較於空間感較大的小巨蛋，一宮體育館的空間感較小，不論是觀眾席與場地的距離或是建築物的尺度，都與台北體育館的感覺相似，這種環境台灣選手打起來會比較習慣。

針對羽球運動最關鍵的「風向」與「光照」問題，陳世杰在與籌備處人員溝通後給予肯定，他透露，該場館的冷氣出風口設計在觀眾席後方，正式開啟後預計對場內球行軌跡的影響不會太大。

此外，場地旁的空調系統屆時會使用黑布幕進行覆蓋。陳世杰解釋：「這樣除了可以確保現場不會悶熱，最重要的是能把影響場地風向的因素降到最低，聽起來設置都還算合理。」

而在照明部分，場館將獨立設置吊燈，高度預計架設在12公尺處，亮度則可達到1800流明。陳世杰認為，這樣的燈光高度與亮度既符合國際賽事規範，且燈具與場地保持適當距離，不會對選手造成直接干擾。

在後勤動線方面，代表隊也先行試走了選手進出場的規劃，陳世杰觀察，接駁車進入場館後，無論前往熱身場或主場館，動線規劃都相當單一且明確，能有效避免受到觀眾或其他工作人員的打擾。

關於住宿距離，陳世杰表示雖然目前飯店的實際車程尚未精確計算，但初步評估代表隊預計下榻的飯店距離場館較近，相較於主中繼站（選手村）更具備通勤優勢。

關鍵字： 愛知亞運羽球賽場一宮體育館陳世杰場館評估

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