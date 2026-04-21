太空人先發防禦率墊底　美媒點名鄧愷威有望轉戰輪值

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

本季9勝15敗的休士頓太空人先發輪值飽受傷病衝擊，連帶讓牛棚承受過重負荷，整體投手戰力始終未能穩定發揮；在一片低迷之中，休季期間自巨人交易而來的台灣強投鄧愷威，成為少數令人眼睛一亮的投手。

美媒《FanSided》近日就撰文點出，太空人是否該考慮讓鄧愷威轉戰先發輪值，值得進一步觀察。

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《FanSided》分析表示，鄧愷威剛加入太空人時，大聯盟生涯僅累積40.2局投球，防禦率高達7.30；不過在太空人調整之下，他在保有招牌橫掃球使用量的同時，明顯提高伸卡球與四縫線速球的比例，並將曲球與變速球的使用率各壓低至6%。

這樣的改造也立即反映在成績上，讓他本季前13.2局投出1.98防禦率，成功扮演球隊期待中的角色，也就是能夠在中繼時上場止血、甚至負擔較長局數的牛棚戰力。

不過，《FanSided》也進一步拋出問題：鄧愷威是否還能承擔更多任務？報導指出，太空人目前先發輪值防禦率5.93，排名全大聯盟最後，球隊原本規劃在此時啟用6人輪值，但現階段別說湊出6名先發，就連要找到5名健康且能穩定投球的先發投手都相當困難，在這樣的情況下，鄧愷威自然成為可能選項之一。

《FanSided》提到，鄧愷威過去效力巨人期間，12場出賽中有7場擔任先發，再加上他具備多達5種球路，確實擁有進入輪值的條件；另一方面，鄧愷威本人也曾表示，相較於牛棚角色，他其實更希望擔任先發投手。

然而，先發投手的價值雖普遍高於中繼投手，但以太空人目前牛棚深度不足的現況來看，若將鄧愷威調往先發，恐怕只是拆東牆補西牆。

雖然改任先發並非全無好處，卻也意味著總教練艾斯帕達（Joe Espada）將少掉一名目前少數穩定可用的牛棚投手。

此外，《FanSided》也點出，鄧愷威過去在牛棚的表現本就優於先發，儘管他在大聯盟先發樣本僅有7場，但防禦率仍高達7.88；若球隊貿然讓他轉任先發卻未能收到成效，不僅可能打擊他的信心，也可能讓太空人失去現階段少數穩定的投手戰力之一。

不過，換個角度來看，這樣的冒險若成功，或許能替太空人帶來更大的整體戰力提升；就現況而言，最直接的做法當然是讓鄧愷威持續留在當前角色，避免輕易變動，只是「最簡單的選擇」未必就是最好的答案。