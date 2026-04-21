金牌部長親自上陣！亞運視察羽球館、前選手李洋提專業問題助改善

▲運動部部長李洋視察亞運羽球館。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／名古屋報導

2026愛知名古屋亞運將於9月19日正式揭幕，國人最關注的羽球項目將於9月20日至24日率先進行團體賽，緊接著9月25日至26日展開個人賽的角逐。亞運考察團今（21）日上午抵達位於一宮市的羽球比賽場館「一宮市綜合體育館」進行實地視察。運動部部長李洋憑藉其昔日奧運雙金選手的敏銳度，針對場館的風向、燈光及訓練動線提出多項專業建議，務求為代表隊打造最理想的奪牌環境。

一宮市綜合體育館距離名古屋市中心約40分鐘車程，場館內規畫有4面比賽球場，並緊鄰功能完善的暖身練習場，李洋部長今日在視察過程中展現極高專業度，不僅認真聽取籌備處導覽，更親自走進賽場位置，就選手最在意的「風向流動」與「燈光刺眼度」與場館人員進行反覆溝通。

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▲運動部部長李洋視察亞運羽球館。（圖／記者蔡厚瑄攝）

「從選手的角度來看，燈光的架設位置與空調吹向，會直接影響到球的飛行軌跡與接發球的判斷。」李洋強調，羽球是極度精密的運動，場館的微小細節往往是勝負關鍵。

隨團視察的羽球協會教練陳世杰表示，有「金牌部長」同行並未感受到壓力，反而讓教練團更有底氣，他指出「部長給了很多寶貴的建議，因為他之前都有參加過亞運跟奧運，這對代表隊非常有幫助。」

陳世杰進一步說明，李洋的加入讓考察團能直接向籌備處反映選手最想知道的細節，包括場地設置的位置、接駁時間的精準度以及該注意的賽場細項，「這讓籌備處能更全面地瞭解選手需求，也讓我們對賽前的備戰更有信心。」

▲運動部部長李洋（右）、羽協教練陳世杰（左）。（圖／中華奧會提供）