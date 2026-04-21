羅伯斯回應「大谷規則」爭議　直言：去找到那樣的球員就好

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇於台灣時間21日以12比3擊敗科羅拉多洛磯，針對近期「大谷規則」爭議持續延燒，外界質疑規則公平性，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也在賽後做出正面回應。

「這對我們來說確實是有利的，因為我們擁有那樣的球員。」他在承認規則帶來優勢的同時，也補充說，「但這對任何球隊都是一樣的，如果有像大谷翔平這樣的球員，就會得到同樣的優勢，所以其他球隊只要去找到那樣的球員就好。」

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他進一步指出，大谷屬於「例外」等級的存在，「因為他是如此『特別』的球員，所以，規則就是規則，本來就是這樣的東西。」

所謂「大谷規則」，是指具備投打二刀流資格的先發投手可同時擔任指定打擊，並在投手退場後仍能以打者身分續留場上，依照現行規定，雙向球員的登錄不計入投手13人名額，使球隊在名單運用上擁有額外彈性。

然而，此項制度引發外界討論，《The Athletic》分析師鮑登（Jim Bowden）在社群平台發文指出，應重新檢視相關規定，認為讓球隊在投手名單上擁有額外優勢並不公平，芝加哥小熊總教練康索（Craig Counsell）也對相關質疑表達認同，使得「大谷規則」成為近期場外焦點議題之一。