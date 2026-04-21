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大谷翔平連續52場上壘超越貝比魯斯　道奇火力爆發12比3止敗

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇巨星大谷翔平於台灣時間21日對戰科羅拉多洛磯，以「第1棒、指定打擊」先發上陣，全場4打數1安打並選到2次四壞球，將連續出賽上壘場次推進至52場，超越貝比魯斯於1923年締造的紀錄，同時追平秋信守保持的亞洲紀錄，道奇則以12比3大勝洛磯，終止2連敗。

大谷此役首局靠對手失誤上壘，並成功盜上二壘，完成本季首次盜壘。3局上第2打席面對先發左投金塔納（Jose Quintana），鎖定低角度變速球敲出安打，正式達成連續52場上壘里程碑。此後，大谷在6局遭故意四壞球保送，8局再選到四壞球上壘。

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整體道奇打線方面，於2局展開強攻，蒙西（Max Muncy）與羅哈斯（Miguel Rojas）連續開轟逆轉比數，隨後再藉由對手失誤與投手犯規持續擴大領先。

蒙西更在比賽9局完成單場雙響，全隊累計5支全壘打攻下12分，火力全面爆發；而羅哈斯則在4局達成生涯1000安里程碑。

投手方面，道奇先發羅布雷斯基（Justin Wrobleski）主投7局被敲8安、僅失1分，成功壓制對手打線，雖在首局遭連續長打失掉分數，但隨後穩住陣腳掌握比賽節奏，最終幫助球隊以12比3擊敗洛磯，止住2連敗。

目前大谷距離隊史紀錄仍有差距，道奇隊史連續上壘紀錄為史奈德（Duke Snider）於1954年締造的58場，第2高則是格林（Shawn Green）在2000年的53場；而大聯盟紀錄則由威廉斯（Ted Williams）保持的84場，隨著紀錄持續推進，大谷後續表現備受關注。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

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