從平鎮「怪力男」到大聯盟首安　回顧李灝宇6轟破木棒聯賽紀錄

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎李灝宇21日對戰波士頓紅襪，生涯首安、首打點同步開張，也讓他正式成為台灣棒球史上第10位在大聯盟揮出安打的球員；對李灝宇而言，這不只是打擊紀錄開張，更是一路從青棒強打走到最高殿堂的重要里程碑。

出身平鎮高中的李灝宇學生時期就以驚人長打能力打出名號，早早被貼上「怪力男」標籤；高中3年幾乎年年都在榮譽榜上留名，包括107學年度全壘打獎、108學年度野手MVP，到了109學年度又拿下全壘打獎、打點獎，並名列打擊獎第三名、最佳十人三壘手，始終是平鎮最具代表性的中心棒次重砲。

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109學年度高中木棒聯賽，當年李灝宇在前3階段10場比賽轟出6發全壘打，不但打破花蓮體中陳俊秀在95學年度締造的單屆4轟舊紀錄，還曾把球轟過三民高中棒球場約18公尺高的全壘打牆，誇張怪力震撼學生棒壇。

李灝宇也一直是中華隊各級國手常客，他從U12、U15一路打到U18，2019年更是中華隊U18奪冠成員之一；隨後他在2021年6月與費城費城人簽下小聯盟合約，正式展開旅美生涯，2023年球季中又在交易大限前成為包裹，被送往底特律老虎，換來大聯盟投手羅倫森（Michael Lorenzen），職業生涯也就此迎來另一個轉折點。

來到老虎體系後，李灝宇的腳步沒有停下來；他2025年整季都在3A出賽，繳出2成43打擊率、14轟、22次盜壘，並領先球隊121支安打、81得分與8支三壘安打，季後也被放進40人名單保護，距離大聯盟只剩一步之遙。

比起數據，李灝宇更讓人印象深刻的，還有那股不服輸的性格；老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）形容他是「覺得自己每次上場都該敲安的人」。

隊友卡本特（Kerry Carpenter）更直言，「我認為他會成為一名很棒的球員。」而李灝宇自己也一路在學習如何面對更高層級投手、如何消化三振與情緒起伏，讓火爆求勝的自己變得更成熟。

而今天，李灝宇是在大聯盟生涯第3場、第9打席敲出首安，正式加入台灣球員的大聯盟安打行列；此前曾在大聯盟擊出安打的台灣球員，包括陳金鋒、曹錦輝、郭泓志、王建民、胡金龍、林哲瑄、陳偉殷、林子偉與張育成，如今再添李灝宇，台灣旅美球員名單再寫新頁。