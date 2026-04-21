運動雲

>

從平鎮「怪力男」到大聯盟首安　回顧李灝宇6轟破木棒聯賽紀錄

▲李灝宇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎李灝宇21日對戰波士頓紅襪，生涯首安、首打點同步開張，也讓他正式成為台灣棒球史上第10位在大聯盟揮出安打的球員；對李灝宇而言，這不只是打擊紀錄開張，更是一路從青棒強打走到最高殿堂的重要里程碑。

出身平鎮高中的李灝宇學生時期就以驚人長打能力打出名號，早早被貼上「怪力男」標籤；高中3年幾乎年年都在榮譽榜上留名，包括107學年度全壘打獎、108學年度野手MVP，到了109學年度又拿下全壘打獎、打點獎，並名列打擊獎第三名、最佳十人三壘手，始終是平鎮最具代表性的中心棒次重砲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

109學年度高中木棒聯賽，當年李灝宇在前3階段10場比賽轟出6發全壘打，不但打破花蓮體中陳俊秀在95學年度締造的單屆4轟舊紀錄，還曾把球轟過三民高中棒球場約18公尺高的全壘打牆，誇張怪力震撼學生棒壇。

李灝宇也一直是中華隊各級國手常客，他從U12、U15一路打到U18，2019年更是中華隊U18奪冠成員之一；隨後他在2021年6月與費城費城人簽下小聯盟合約，正式展開旅美生涯，2023年球季中又在交易大限前成為包裹，被送往底特律老虎，換來大聯盟投手羅倫森（Michael Lorenzen），職業生涯也就此迎來另一個轉折點。

來到老虎體系後，李灝宇的腳步沒有停下來；他2025年整季都在3A出賽，繳出2成43打擊率、14轟、22次盜壘，並領先球隊121支安打、81得分與8支三壘安打，季後也被放進40人名單保護，距離大聯盟只剩一步之遙。

比起數據，李灝宇更讓人印象深刻的，還有那股不服輸的性格；老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）形容他是「覺得自己每次上場都該敲安的人」。

隊友卡本特（Kerry Carpenter）更直言，「我認為他會成為一名很棒的球員。」而李灝宇自己也一路在學習如何面對更高層級投手、如何消化三振與情緒起伏，讓火爆求勝的自己變得更成熟。

而今天，李灝宇是在大聯盟生涯第3場、第9打席敲出首安，正式加入台灣球員的大聯盟安打行列；此前曾在大聯盟擊出安打的台灣球員，包括陳金鋒、曹錦輝、郭泓志、王建民、胡金龍、林哲瑄、陳偉殷、林子偉與張育成，如今再添李灝宇，台灣旅美球員名單再寫新頁。

關鍵字： 李灝宇、底特律老虎、MLB、大聯盟、波士頓紅

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

夢回千禧年！　馬刺老將「踝襪配球鞋」上場讓主播球評全笑翻

夢回千禧年！　馬刺老將「踝襪配球鞋」上場讓主播球評全笑翻

李灝宇再先發扛第8棒　力拚大聯盟首安

李灝宇再先發扛第8棒　力拚大聯盟首安

大谷翔平連續52場上壘　追平秋信守亞洲紀錄、逼近道奇隊史

大谷翔平連續52場上壘　追平秋信守亞洲紀錄、逼近道奇隊史

台灣亞運史上規模最大「一站式」中繼站！廢棄小學變台灣最強後盾

台灣亞運史上規模最大「一站式」中繼站！廢棄小學變台灣最強後盾

GD科切拉驚喜宣布8月展開 　「BIGBANG世界巡迴演唱會」

熱門新聞

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

2快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

3道奇終結者迪亞茲手肘將開刀！

4大谷翔平「1棒DH」先發　挑戰第6轟

5開季15戰12敗兄弟出手了！

最新新聞

1中保贊助飛鏢賽13年　想藉運動找回溫度

2羅伯斯回應「大谷規則」爭議！

3美媒點名鄧愷威有望轉戰輪值

4金牌部長親自上陣！李洋視察羽球館

5羅伯斯讚大谷翔平：命運般的安排

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

餅總談胡智爲「那兩打席可惜」　李丞齡從「大形」到更謹慎

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

【這屆球迷太壞了XD】多慧下班意外「主場變敵營」 當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【冷血畫面曝】男被斷手斷腳！渾身血「塞進後車廂」丟包急診室

【替小弟出頭反被打】黑白切少東「斷手腳」遭丟包　內幕曝光！

【真的變烏龍派出所！】385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

【小葵是你！？】妹妹看到帥哥差點學會講話XD

「大君」邊佑錫也怕被罵　為維持高冷秒變臉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366