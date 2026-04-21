道奇老將羅哈斯生涯1000安達陣　引退年再寫里程碑

▲羅哈斯（Miguel Rojas）達成生涯1000安。（圖／洛杉磯道奇官方X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇內野手羅哈斯（Miguel Rojas）於台灣時間21日對戰科羅拉多洛磯一役，完成大聯盟生涯1000安里程碑。現年37歲的他先前已表明將於本季結束後退休，如今達成千安紀錄，別具意義。

羅哈斯此役於2局上第1打席先敲出一發飛向左外野的陽春砲，不僅是個人本季首轟，也讓他距離1000安大關僅差一步。

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Miguel Rojas follows it up with a home run of his own! pic.twitter.com/BhtAXOstvX — Hyeseong Kim Muse 김혜성 (@HyeseongKimMuse) April 21, 2026

到了4局的第2打席，他再補上一支穿越三遊的安打，正式完成大聯盟生涯1000安。

Miguel got his first and his 1,000th hit in the same ballpark. ???? pic.twitter.com/3zGw8jwv6x — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 21, 2026

這項紀錄也引發球迷關注，不少網友在社群平台留言祝賀，表示「恭喜羅哈斯達成1000安打」、「真的很精彩」，也有人提到「能在這樣具有紀念意義的一年寫下好紀錄，令人開心」。