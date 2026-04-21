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等了7年！李灝宇芬威球場寫里程碑　台灣第10位大聯盟敲安球員

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎台灣重砲李灝宇，21日對戰波士頓紅襪的賽事中迎來生涯重大里程碑，他在4局上揮出一支帶有打點的中外野落地安打，這不僅是他在大聯盟的首安，更讓他正式名列「台將大聯盟安打俱樂部」，成為台灣棒球史上第10位在最高殿堂擊出安打的球員。

4局上老虎進攻，丁格勒（Dillon Dingler）在前一棒格林（Riley Greene）安打後靠野選避免雙殺，緊接著卡本特（Kerry Carpenter）觸身球上壘，紅襪更換第3任投手凱利（Zack Kelly）登板。

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維爾林（Matt Vierling）纏鬥9球遭三振後，李灝宇敲出中外野落地安打，生涯首安、首打點同時出爐；老虎官方社群也隨即發文，為這位台灣小將的歷史時刻喝采。

李灝宇是在大聯盟生涯第3場、第9打席敲出首安，正式加入台灣球員的大聯盟安打行列；此前曾在大聯盟擊出安打的台灣球員，包括陳金鋒、曹錦輝、郭泓志、王建民、胡金龍、林哲瑄、陳偉殷、林子偉與張育成，如今再添李灝宇，台灣旅美球員名單再寫新頁。

這也是繼2019年張育成以來，時隔7年再度有台灣野手在大聯盟舞台寫下首安紀錄。

值得一提的是，紅襪時期林子偉（1個打席、2017/6/26）當時也是在芬威球場敲出生涯首安；道奇時期的胡金龍（第2打席，且為全壘打）、林哲瑄（第4打席）以及張育成（第6打席），皆在生涯極早期就繳出安打表現。

若算入台裔美籍球員，響尾蛇費爾柴德（Stuart Fairchild）同樣在生涯首打席就敲安，卡洛爾（Corbin Carroll）則在第3個打席擊出二壘安打。

李灝宇的這支安打意義非凡；自「國防部長」張育成於2019年升上大聯盟並敲出首安後，台灣棒壇已長達7年未再有新生代野手於大聯盟舞台留下安打紀錄，李灝宇的突破象徵台灣強打接棒，球迷也期盼李灝宇在底特律老虎站穩腳步，不斷挑戰紀錄。

關鍵字： 李灝宇、底特律老虎、MLB、大聯盟、波士頓紅襪

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