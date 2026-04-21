大谷翔平連續52場上壘　追平秋信守亞洲紀錄、逼近道奇隊史

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇巨星大谷翔平台灣時間21日對戰科羅拉多洛磯，以「第1棒、指定打擊」先發上陣，於3局上第2打席敲出安打，將連續出賽上壘場次推進至「52場」，正式追平由秋信守在2018年締造的亞洲球員紀錄。

此役面對洛磯先發左投金塔納（Jose Quintana），大谷在3局上2好2壞情況下，鎖定一顆低角度變速球，將球平飛送往右外野，順利延續上壘紀錄。

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Shohei Ohtani has now reached base in 52 straight games ???? pic.twitter.com/K0R0wOgEpk — MLB (@MLB) April 21, 2026

這一支安打，讓大谷的連續出賽上壘紀錄追平了2018年由韓國球星秋信守所創下的亞洲出身大聯盟球員紀錄。

值得注意的是，他在首局雖靠一壘滾地球失誤上壘，並成功盜上二壘、完成本季首盜，但該次上壘不列入連續上壘紀錄計算。

隨著紀錄來到52場，大谷不僅追平亞洲歷史標竿，也持續逼近隊史里程碑，目前他距離格林（Shawn Green）在2000年創下的道奇隊史第2高紀錄53場僅差「1場」，而隊史紀錄則是由史奈德（Duke Snider）於1954年締造的58場。