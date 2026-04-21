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重演去年外卡生死鬥！基襪大戰將交鋒 條紋軍挾連勝氣勢踢館芬威

▲Cam Schlittler。（圖／達志影像／美聯社）

▲Cam Schlittler。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟經典世仇組合紐約洋基與波士頓紅襪，即將在2026年球季首度正面交鋒，這也是兩隊自2025年美聯外卡系列賽上演激烈對決後，再度碰頭；洋基挾著橫掃皇家的氣勢作客芬威球場，紅襪則在開季低迷後逐漸回穩，3連戰備受矚目。

洋基目前戰績13勝9敗，前一個系列賽以3連勝痛擊皇家，紅襪則以9勝13敗暫居後段班，不過近期與老虎4連戰取得2勝2敗，在開季2勝8敗後已有回升跡象；身為美職最具代表性的對戰組合之一，洋基、紅襪每次交手都充滿話題，這回再度碰頭，從先發輪值到打線狀態都看點十足。

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▲希爾（Luis Gil）。（圖／達志影像／美聯社）

▲希爾（Luis Gil）。（圖／達志影像／美聯社）

首戰由希爾對決厄利　重演去年外卡系列賽戲碼

首戰預計由洋基右投希爾（Luis Gil）先發，對上紅襪左投厄利（Connelly Early）；厄利曾在2025年外卡系列賽第3戰先發面對洋基，當時前3局表現穩健，但第4局在隊友守備出現瑕疵後失守，最終承擔敗投。

本季開季至今，厄利前4場先發都將失分控制在2分自責分以內，狀態相當穩定。

至於希爾，上一場面對天使主投5局被敲3轟、失4分自責分；這位2024年美聯新人王在4月10日自3A重返大聯盟後，仍在尋找最佳節奏，首戰表現也將成為洋基能否搶下開門紅的關鍵。

▲Aaron Judge、Giancarlo Stanton。（圖／達志影像／美聯社）

▲Aaron Judge。（圖／達志影像／美聯社）

次戰王牌左投對決　佛里德強碰蘇亞雷斯

系列賽第2戰將上演左投強強對決，由洋基佛里德（Max Fried）對決紅襪蘇亞雷斯（Ranger Suarez）；蘇亞雷斯是紅襪休賽季最大補強，肩負輪值王牌任務；他近2場先發合計投出14局無失分，另送出10次三振，狀態正熱。

佛里德本季則延續一貫穩定身手，目前戰績2勝1敗、防禦率2.97，仍是洋基先發輪值中最可靠的戰力之一；這場左投對決不僅是系列賽焦點，也可能左右整個3連戰走向。

第3戰再看關鍵投手　史利特勒首登芬威

第3戰預定由洋基右投史利特勒（Cam Schlittler）對上紅襪右投貝洛（Brayan Bello）；史利特勒正是去年外卡系列賽第3戰壓制紅襪的勝投投手，當時他主投8局無失分，狂飆12次三振，完全封鎖對手打線。

相較之下，貝洛本季前5場先發場場至少失2分，且控管全壘打能力不理想，已有4場比賽被對手轟出全壘打，面對火力不俗的洋基打線，他能否守住主場將是紅襪一大課題。

▲Aaron Judge、Giancarlo Stanton。（圖／達志影像／美聯社）

▲Giancarlo Stanton。（圖／達志影像／美聯社）

洋基打線靠「法官」坐鎮　萊斯火燙成驚奇亮點

洋基打線方面，最受矚目的仍是「法官」賈吉（Aaron Judge）；他目前已敲出9支全壘打、16分打點，整體OPS高達.928，雖然打擊率.232仍不如他2025年奪下打擊王時的.331，但長打破壞力依舊驚人。

除了賈吉之外，萊斯（Ben Rice）更是洋基本季一大驚喜；他目前已轟出8支全壘打、6支二壘安打，打擊三圍高達.338/.476/.800，長打率來到驚人的.800，是聯盟近期最火燙的打者之一。

關鍵字： 紐約洋基MLB

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