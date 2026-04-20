「NBA級寶座」空降嘉義！　115全中運首創專屬裁判長紀念椅

▲▼ NBA等級寶座空降嘉義！115全中運首創「裁判長專屬紀念椅」連司長也驚豔 。（圖／嘉義縣政府教育處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



115年全國中等學校運動會賽事正熱烈展開，各項競賽除了選手與教練的熱情投入，幕後最關鍵的靈魂人物莫過於執法嚴明的裁判團隊。為表達對各單項裁判長專業精神的最高敬意，嘉義縣執委會行政部特別攜手和興國小，由周濟仁校長發想設計，打造出足以媲美「NBA等級」的專屬紀念椅，其精緻質感與榮耀設計，不僅成為賽場邊最吸睛的風景，更引發運動競技司司長與各界專業人士的連聲讚嘆。

裁判長肩負統籌與裁決重任，是確保賽事公平、公正的核心。執委會表示，這張紀念椅的發想，初衷是希望讓裁判長在緊湊忙碌的賽程中，能擁有一處象徵榮譽且舒適的依靠。座椅背部特別客製化印製了裁判長的個人姓名與服務單位，並標註「115全中運：超越在嘉義」的活動主視覺，綠黃色調的設計既醒目又具在地特色，完美詮釋了嘉義縣身為主辦方的細膩與用心。

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這款專屬座椅一亮相，立即成為各競賽場館的話題焦點。連蒞臨視察的運動競技司司長也對其創意深表肯定，直言這不僅是一份紀念品，更是對專業體育職人的高度尊重。許多單項裁判同仁紛紛露出羨慕的眼神，戲稱這是「全賽事最想帶回家的寶藏」，成功地在嚴肅的競技氣場中，增添了溫馨與尊崇的氛圍。

負責製作的和興國小表示，設計過程中力求將實用性與象徵意義結合，每一張椅子都象徵著裁判長穩健如山的專業判斷與承擔。嘉義縣執委會行政部則強調，這張紀念椅不只是賽事期間的專屬座席，更是一份可以伴隨裁判長長久珍藏的榮耀。

藉由這份匠心獨具的禮物，嘉義縣政府向每一位默默付出的裁判同仁致敬，感謝他們在「115全中運」中，以專業守護運動競技的純粹價值，讓每一場比賽都能在公平與榮耀中圓滿收官。