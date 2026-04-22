「台灣王子」王彥程爆紅！韓華隨隊記者親揭魅力　用微笑征服韓職

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

記者楊舒帆／採訪報導

旅韓台灣左投王彥程用微笑與實力征服韓職，今年以亞援身份加盟韓華鷹，不僅在投手丘上有精彩表現，連陽光般的笑容也引起球迷注意，長期隨隊韓華的《OSEN》記者曺恩惠近距離觀察，直言他是自我要求高，且對球迷有禮貌地致意，以及與隊友之間的溝通互動，也都讓人留下深刻印象。



高CP值表現站穩輪值 韓媒也點名關注

韓華鷹主場位於韓國大田，搭KTX約1小時可抵達，新球場剛於2025年落成，可容納1萬7000人，截至16日為止，場場門票完售、滿場觀眾。

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▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

在這支人氣球隊中，王彥程也深受球迷與隊友喜愛，社群上經常被捕捉到他與文東珠、柳賢振、黃晙舒同框的畫面。球團工作人員也指出，王彥程個性溫和又善良，也很樂於學韓文與隊友溝通，「通常洋將都會學韓文的髒話，但從沒聽他講過。」

隨著王彥程穩定卡位先發輪值，身為亞援唯一台灣籍球員的他，也展現出極高的CP值。年薪10萬美元（約新台幣150萬元）的他，比起因傷缺陣或表現起伏的洋投，更展現穩定內容。王彥程先發登板的4場比賽全都投滿5局以上，將失分控制在3分以內，讓韓華投手群得以喘口氣。

Eagles TV台灣流量大幅成長 王彥程暖舉圈粉韓職

王彥程在韓華鷹的人氣，也帶動台灣球迷關注，流量密碼被發現了。球隊官方頻道Eagles TV工作人員表示，王彥程的影片吸引不少台灣觀眾觀看，因此特別加上中文字幕，觀看人次成長20%，表現優於多數球員影片。其中一段影片「『來韓生活一個月』王彥程賽季第 2 勝！賽後首爾下班路小兜風」，完整分享他旅韓生活點滴，7天觀看次數達到23萬。首勝英雄落淚的影片，在3周內累計38萬人次觀看。

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

王彥程在場上的舉動也成為韓華球迷討論話題，包括用韓文對檢查手套的主審說「謝謝」，以及每場賽後都會站在線邊向場內、場外各鞠躬一次，成為特別的存在。甚至在休息室主動與隊友一起整理垃圾，也獲得球迷稱讚，認為他人品好又謙虛。對此他接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「大家平常也會掃啊！就是大家都會做的事情。」至於雙向鞠躬，則是他在台灣就養成的習慣。

王彥程的人氣也反映在個人球衣銷量上。15日主場賽事時，球迷版球衣僅剩灰色款的名條有貨；隔天他登板先發，球迷版名條已全數售罄，就連單價較高的球員版球衣，部分顏色也出現缺貨情況。

「台灣王子」稱號爆紅 隨隊記者揭成功關鍵

王彥程在韓國也被球迷取了「台灣馬鈴薯」、「王女婿」、「台灣王子」等暱稱。其中「王女婿」帶有將他視為自家女婿般親切對待的意味，王維中2018年旅韓期間也曾獲得相同稱呼。王彥程笑說，「大家都在網路上這樣叫，有些隊友在餐廳也會叫『王女婿』。」他也補充，隊友解釋這是外國人與韓國女生結婚時常見的稱呼，「我問ChatGPT也是這樣說。」

至於「台灣王子」，則是呼應隊友文東珠「大田王子」的稱號。最早由韓媒《OSEN》記者曺恩惠在11日以「這表現可以叫『台灣王子』了吧！」為題報導，指出隨著連續好投，王彥程逐漸獲得球迷認可，表現甚至讓人聯想到文東珠，如今這個封號也在球迷間流傳開來。

提出「台灣王子」稱號的曺恩惠，從春訓期間就貼身採訪韓華鷹，對王彥程的旅韓歷程相當有感。她向《ETtoday新聞雲》表示，「身為韓華隨隊記者，我從春訓時期就開始觀察王彥程，覺得他是一位準備非常周全、對自己要求很高的選手。因此，即使是在第一次接觸的聯盟中，也能快速適應並繳出好成績。」

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

曺恩惠也提到，「不只是場上表現，他在比賽結束後總是會整理周遭環境、對球迷有禮貌地致意，以及與隊友之間的溝通互動，也都讓人留下深刻印象。」

王彥程前一戰16日首次挑戰「投一休四」，對戰戰績第一的三星獅，繳出5局失3分（皆為非責失分）、4保送、6三振的內容，其中保送與三振皆為單場新高。他坦言，「覺得不差，也滿開心的，投一休四是投手會遇到的事，下次遇到要好好把握。」至於隊友守備失誤造成失分，他也認為，「這是比賽的一部分，自己保送也偏多，還有觸身球，有很多需要修正的地方，希望下次能做得更好。」

韓華17日起作客釜山社稷球場，首日因雨延賽。18日放晴，賽前他揮汗訓練後，停留在三壘側為台灣與韓國球迷簽名，即使隔著網子，也細心將球迷遞來的球衣抽出簽名，再小心地還回去，大約15分鐘來者不拒，展現親切一面。王彥程的魅力正席捲韓職，他也期待未來有更多台灣球迷到韓國為他加油。王彥程將在22日先發對LG雙子，挑戰生涯第3勝。

▲王彥程在釜山客場幫球迷簽名。（圖／記者楊舒帆攝）