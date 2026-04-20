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林辰勳回憶冠軍年激勵學弟　陽信盃青少棒5月4日開打

▲陽信銀行盃青少棒、林辰勳。（圖／中華棒協提供）

▲陽信銀行盃青少棒。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

115年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽將於5月4日至12日登場，賽事分別在新北市三重及臺中市舊正棒球場兩地開打，共有18支縣市代表隊參賽，力拚最高榮耀。中華民國棒球協會與陽信銀行20日舉行開賽記者會，並邀請味全龍球員林辰勳出席分享經驗，勉勵學弟勇敢追夢。

陽信銀行連續第3年贊助全國青少棒賽，持續力挺台灣三級棒球發展，本屆賽事四強戰也將安排轉播，讓更多球迷關注青少棒舞台。董事長陳勝宏表示，能贊助棒球運動深感榮幸，期盼透過企業力量協助台灣棒球持續在國際發光，「希望能幫助國家發揚棒球精神，讓世界看見台灣的努力與實力。」

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記者會現場，18支參賽隊伍代表齊聚一堂，教練與小球員們一同宣示將全力以赴、爭取佳績。林辰勳回憶，自己曾在2016年代表中華隊參加小馬聯盟青少棒世界賽並奪冠，當年更是全國青少棒賽MVP，從亞太區一路打進冠軍戰共敲出12轟。他鼓勵學弟，「出國比賽不用害怕，大家都是同年齡選手，好好享受不同的棒球文化與環境最重要。」

談到一路走來的體悟，林辰勳表示，棒球最迷人的地方在於讓人不斷成長，無論遭遇三振或低潮，都是修正自我的機會。他也提醒學弟，棒球是團隊運動，要珍惜身邊的隊友與教練，若想走得更遠，必須具備良好自律與態度。

中華棒協秘書長林宗成指出，感謝陽信銀行持續支持賽事，過去兩屆代表隊分別拿下亞太與世界冠軍，期盼本屆選手在比賽中享受棒球，也爭取國際賽代表權。

全國青少棒錦標賽自1972年舉辦至今已邁入第54屆，是台灣歷史最悠久的青少棒賽事。冠軍隊將代表我國參加美國小馬聯盟小馬級（Pony-Pony）賽事，自1993年至今台灣已參與30屆，累計奪下12次世界冠軍。去年由臺中市取得代表權，並成功抱回世界冠軍盃，再度為台灣棒球寫下佳績。

▲陽信銀行盃青少棒、林辰勳。（圖／中華棒協提供）

▲林辰勳。（圖／中華棒協提供）

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