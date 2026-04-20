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尹棟熙延賽巧遇王彥程　中文喊「加油」還笑喊：投慢一點

▲樂天巨人尹棟熙、韓華鷹王彥程。（圖／記者楊舒帆攝）

▲樂天巨人尹棟熙、韓華鷹王彥程。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

旅韓台灣左投王彥程在韓職逐漸站穩腳步，上周末作客釜山社稷球場，周五因雨延賽期間，與樂天巨人明星球員尹棟熙相見歡，尹棟熙還親切地用中文對他說「加油」。

王彥程目前被視為亞洲外援中表現最佳的球員之一，在韓華鷹洋投狀況不穩的情況下，逐漸扛起王牌角色。即使連兩場先發都無緣勝投，他的投球內容仍獲得高度肯定。

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尹棟熙與王彥程在2023年杭州亞運時結識，並互相追蹤Instagram。尹棟熙來台春訓受訪時曾透露，兩人早已透過社群平台聯繫，「我們在Instagram有互追，從2023年杭州亞運開始就變熟了，平常也會透過私訊聯絡。」得知王彥程加盟韓華鷹時，他也主動傳訊祝賀，展現跨國球員之間的好交情，並期待未來在場上對決。

韓華鷹17日至19日作客釜山，由於王彥程已於16日登板，因此無緣直接交手。不過17日比賽因雨取消，兩人剛好在休息室外碰面，尹棟熙一見到王彥程便熱情打招呼，還開玩笑表示若對決希望他「投慢一點」，因為他目前打擊率只有1成多。兩人寒暄後互相鼓勵，尹棟熙更用中文說「加油」，王彥程則回應韓式加油「Fighting」，展現場下輕鬆互動。

關鍵字： 標籤:韓職王彥程尹棟熙台灣球員亞運

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