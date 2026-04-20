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毛小孩也進場！味全龍親子日5月開跑　送TOMBONIA聯名入場禮

▲親子毛孩日。（圖／味全龍提供）

▲親子毛孩日。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍將於5月2日至5月3日在天母棒球場舉辦「龍之萌友的應援時光—『塩』守健康！親子毛孩日」。本次活動由「台灣塩野義製藥」冠名贊助，並攜手日本人氣插畫品牌TOMBONIA推出聯名贈品與周邊商品，現場更規劃多元互動內容，邀請家長、小朋友與毛孩一同進場同樂。

本次主題日推出TOMBONIA聯名入場禮，5月2日（六）贈送「TOMBONIA盲包吊飾」，共5款造型隨機發放；5月3日（日）則為「TOMBONIA冷水瓶」，兼具實用與收藏價值。除了入場好禮外，味全龍人氣吉祥物「芮美」也將於5月2日首度發表全新個人主題曲，帶動全場氣氛。5月3日則安排「寵物時尚走秀」於二樓場外舞台登場，邀請萌寵們展現創意穿搭，爭奪當日最萌焦點。

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活動期間，「台灣塩野義製藥」也將設置多項互動攤位與舞台遊戲，規劃闖關挑戰與豐富贈品，讓親子與毛孩都能一同參與，在輕鬆氛圍中體驗健康與娛樂兼具的活動內容。

此外，深受好評的寵物套票今年再度推出，每日限量「汪汪派對套票」與「其餘盟友派對套票」各35組，每組售價1,450元，除包含寵物棚拍福利外，賽後更可帶著毛孩進入天母人工草皮散步，打造專屬的觀賽體驗。更多活動資訊，請持續關注味全龍官方粉絲專頁。

▲親子毛孩日。（圖／味全龍提供）

▲親子毛孩日。（圖／味全龍提供）

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