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IG粉暴增至33萬！費爾柴德：在中華隊找到家的感覺　11月計畫訪台

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

代表中華隊出賽2026年世界棒球經典賽的費爾柴德，賽後坦言經歷了不小的文化衝擊。從國際賽高壓環境回到守護者春訓，氛圍截然不同，但這段旅程帶給他的，遠超過場上的成績。

費爾柴德今年30歲，此次是他首度代表母親的故鄉台灣參賽。起初，身為隊中唯一非台灣出生球員的他感到緊張，擔心語言與文化差異形成隔閡。然而，隊友們的熱情很快打消了他的顧慮。「隊友立刻讓我有家的感覺，不論英文好不好，都努力來認識我。」他說。他原本在2023年便有機會參加經典賽，但當時以爭取大聯盟開季名單為優先而婉拒。到了2026年再度收到邀請，他幾乎沒有猶豫就答應加入。

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費爾柴德在本屆賽事中數度在關鍵時刻挺身而出。對捷克一役轟出滿貫砲帶動球隊勝利，隔天面對韓國時，敲出關鍵全壘打。他在東京巨蛋共擊出兩發全壘打，留下亮眼表現。儘管中華隊最終未能晉級，他的發揮仍受到關注。

讓費爾柴德印象最深的，不只是比賽本身，而是台灣球迷的支持。即使是在日本宮崎的熱身賽，也有大批球迷到場，東京巨蛋的應援氛圍更讓他印象深刻。「每一球都在為你加油，不論結果如何，他們都會支持。」回到美國後，這股支持仍持續存在，他的Instagram追蹤數從不到5萬增加到33萬以上，也有球迷從聖地牙哥開車8小時到亞利桑那觀看他的比賽。

這次經驗也讓他更貼近母親的成長背景。母親12歲時從台灣移居美國，之後與台灣文化的連結逐漸淡化，而這次經典賽讓她重新找回與故鄉的連結。費爾柴德表示，「這是我人生中從未有過的經驗，對我和一個地方來說都意義重大。」他也計畫今年11月再次前往台灣，並希望帶母親一同回到故鄉，同時開始學習中文。

目前費爾柴德在3A出賽17場，OPS達1.020，持續爭取重返大聯盟的機會。他表示，台灣球迷的支持成為他前進的動力，「這些支持推動著我，讓我知道在台灣有很多球迷會一直支持我。」

關鍵字： 費爾柴德中華隊棒球經典賽文化衝擊台灣球迷

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