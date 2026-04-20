悍將大巨蛋主場票價出爐！玖壹壹嗨翻週末　最貴熱力區2800元

▲富邦悍將上半季大巨蛋售票時程。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將進軍臺北大巨蛋，打造最熱鬧的週末棒球派對！繼5月30日、31日「G!POP流行音樂節」賽後卡司公布後，球團今（20日）再宣布，5月29日（五）賽後將邀請本土天團「玖壹壹」擔任表演嘉賓，預售票也將於4月23日起開放亞瑟傳奇會員優先購買，4月28日全面開賣。

玖壹壹以獨特曲風與高感染力舞台魅力，成為台灣流行音樂代表團體之一，此次首度登上臺北大巨蛋為中職賽後演出，將在5月29日與球迷一同嗨翻東區Friday Night。後續兩天卡司同樣星光熠熠，5月30日由「青春搖滾樂團」QWER與「夏日女王」孝琳接力開唱，5月31日則由「韓國人氣樂團」CNBLUE帶來壓軸專場演出。

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▲富邦悍將上半季大巨蛋售票。（圖／富邦悍將提供）

票價方面，本次賽事採平、假日不同定價。持悍將勇士聯名卡於官方售票網購買一般區門票，平日可享5折優惠（每場限量900張）、假日9折優惠（每場限量1250張）。30、31日「G!POP流行音樂節」主題日全面開放座位，其中應援舞台前搖滾熱力區為2500元，本壘後方中央熱力區2800元，外野B1及L2區票價為800元，相關進場贈品將另行公布。

購票時程方面，4月23日中午12點30分起開放亞瑟傳奇會員優先購票，每場限購4張；24日開放亞瑟王會員優先購票，同樣每場限購4張；4月28日中午12點30分起全面開放一般售票。更多活動資訊，請關注富邦悍將官方粉絲團。

▲富邦悍將上半季大巨蛋售票。（圖／富邦悍將提供）