運動雲

>

悍將大巨蛋主場票價出爐！玖壹壹嗨翻週末　最貴熱力區2800元

▲富邦悍將上半季大巨蛋售票、0529賽後表演玖壹壹、富邦悍將上半季大巨蛋售票時程。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將上半季大巨蛋售票時程。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將進軍臺北大巨蛋，打造最熱鬧的週末棒球派對！繼5月30日、31日「G!POP流行音樂節」賽後卡司公布後，球團今（20日）再宣布，5月29日（五）賽後將邀請本土天團「玖壹壹」擔任表演嘉賓，預售票也將於4月23日起開放亞瑟傳奇會員優先購買，4月28日全面開賣。

玖壹壹以獨特曲風與高感染力舞台魅力，成為台灣流行音樂代表團體之一，此次首度登上臺北大巨蛋為中職賽後演出，將在5月29日與球迷一同嗨翻東區Friday Night。後續兩天卡司同樣星光熠熠，5月30日由「青春搖滾樂團」QWER與「夏日女王」孝琳接力開唱，5月31日則由「韓國人氣樂團」CNBLUE帶來壓軸專場演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲富邦悍將上半季大巨蛋售票、0529賽後表演玖壹壹、富邦悍將上半季大巨蛋售票時程。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將上半季大巨蛋售票。（圖／富邦悍將提供）

票價方面，本次賽事採平、假日不同定價。持悍將勇士聯名卡於官方售票網購買一般區門票，平日可享5折優惠（每場限量900張）、假日9折優惠（每場限量1250張）。30、31日「G!POP流行音樂節」主題日全面開放座位，其中應援舞台前搖滾熱力區為2500元，本壘後方中央熱力區2800元，外野B1及L2區票價為800元，相關進場贈品將另行公布。

購票時程方面，4月23日中午12點30分起開放亞瑟傳奇會員優先購票，每場限購4張；24日開放亞瑟王會員優先購票，同樣每場限購4張；4月28日中午12點30分起全面開放一般售票。更多活動資訊，請關注富邦悍將官方粉絲團。

▲富邦悍將上半季大巨蛋售票、0529賽後表演玖壹壹、富邦悍將上半季大巨蛋售票時程。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將上半季大巨蛋售票。（圖／富邦悍將提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威三振全壘打王！中繼2局無失分防禦率1.98　9場出賽超越去年

鄧愷威三振全壘打王！中繼2局無失分防禦率1.98　9場出賽超越去年

大谷翔平連續51場上壘！亞洲紀錄差一步　道奇苦吞首次2連敗

大谷翔平連續51場上壘！亞洲紀錄差一步　道奇苦吞首次2連敗

連3戰開轟！村上宗隆22場8轟破大谷　寫史上第2人紀錄

連3戰開轟！村上宗隆22場8轟破大谷　寫史上第2人紀錄

佐佐木朗希本季第3次未滿5局　坦言球質不夠第2輪遭破解

佐佐木朗希本季第3次未滿5局　坦言球質不夠第2輪遭破解

政大男籃禁區猛獸留不住了！　大3波波卡有望挑戰台灣職籃選秀

政大男籃禁區猛獸留不住了！　大3波波卡有望挑戰台灣職籃選秀

悍將大勝！後藤光尊賽前突取消得分猜拳遊戲：有預感會上去跳舞

悍將大勝！後藤光尊賽前突取消得分猜拳遊戲：有預感會上去跳舞

林維恩狂飆8K寫紀錄！5局無失分2A首勝　運動家2A連兩天台將奪勝

林維恩狂飆8K寫紀錄！5局無失分2A首勝　運動家2A連兩天台將奪勝

李灝宇4打數熄火挨2K！大聯盟首安再等等　老虎單局雙轟定勝負

李灝宇4打數熄火挨2K！大聯盟首安再等等　老虎單局雙轟定勝負

NBA年度獎項最終入圍名單出爐　MVP三強鼎立但湖人唐西奇意外落選

NBA年度獎項最終入圍名單出爐　MVP三強鼎立但湖人唐西奇意外落選

快訊／陳子威喊話要愛徒挑戰「CBA」　政大王牌宋昕澔確定拚旅外

快訊／陳子威喊話要愛徒挑戰「CBA」　政大王牌宋昕澔確定拚旅外

陳怡婷沒看過蕭煌奇老婆　康康安慰：他也沒有XD

熱門新聞

鄧愷威三振全壘打王！中繼2局無失分防禦率1.98　9場出賽超越去年

大谷翔平連續51場上壘！亞洲紀錄差一步　道奇苦吞首次2連敗

連3戰開轟！村上宗隆22場8轟破大谷　寫史上第2人紀錄

佐佐木朗希本季第3次未滿5局　坦言球質不夠第2輪遭破解

政大男籃禁區猛獸留不住了！　大3波波卡有望挑戰台灣職籃選秀

悍將大勝！後藤光尊賽前突取消得分猜拳遊戲：有預感會上去跳舞

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威K掉國聯全壘打王！

2大谷2安1打點延續51場上壘

3連3戰炸裂！村上宗隆8轟破大谷

4佐佐木朗希本季第3次未滿5局

5政大男籃猛獸　波波卡將挑戰台籃選秀

最新新聞

1李灝宇反手傳一壘守備

2悍將大巨蛋票價出爐！玖壹壹嗨翻週末

3井端弘和正式卸任侍日本總教練

4灰狼噩耗　蟻人艾德華茲G2恐缺陣

5韓援五本柱參戰　河智媛、高佳彬衝刺吸睛

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【這屆球迷太壞了XD】多慧下班意外「主場變敵營」 當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

政大「跨季73連勝」到手　UBA男籃冠軍6連霸只差一步

【差點變魚乾！】鯊魚慘被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

【媽祖表示：】講再多媽祖也記不起來！　警方創意廣播勸信眾拜完離開

黃偉晉拉炮誤炸楊銘威！　內疚道歉：沒危機意識

【影響到他人啊】開車吸菸挨罰　他嗆警：哪個法條規定的啦

【神閃避】紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366