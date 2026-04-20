灰狼噩耗！　王牌球星「蟻人」艾德華茲右膝出狀況季後賽G2恐缺陣

▲灰狼一哥艾德華茲右膝傷勢加劇，季後賽首輪G2上場出現變數。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

季後賽首輪首戰，明尼蘇達灰狼搞砸大好領先優勢，遭到丹佛金塊上演大逆轉，灰狼搞砸首戰勝利後，20日又傳出當家頭號球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）出現右膝傷病管理狀況，系列賽第2戰恐出賽成疑，對於灰狼整體戰力無疑又是雪上加霜。

季後賽首戰就帶著膝傷硬拚，身為球隊一哥的艾德華茲仍展現威力，全場22分、7助攻優質表現，可惜球隊下半場慘遭逆轉，以105比116吞敗收場，系列賽以0勝1敗陷入落後。

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賽後更傳出，艾德華茲的膝蓋傷勢出現不適狀況，《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導指出，艾德華茲目前進行「傷病管理」，下一站被列入「出賽成疑」名單，對灰狼戰力相當不利。

對於灰狼而言，若艾德華茲無法上陣，灰狼在客場要搶下勝利的可能性將大幅降低，倘若系列賽陷入0比2落後的不利局面，回到主場想要翻盤的可能性也將大幅降低。

灰狼與金塊季後賽首輪系列第2戰將於台灣時間明天（21日）上午10點30分開打，身為球隊當家戰將的艾德華茲是否將帶傷強行出賽，也將是此戰最大觀戰焦點及變數所在。