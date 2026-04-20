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「洋基嘻哈時代」主題周　曾薀帆、Majin主場熱力開唱

▲「洋基嘻哈時代」主題周本周末將在洋基主場登場。（圖／洋基工程提供）

▲「洋基嘻哈時代」主題周本周末將在洋基主場登場。（圖／洋基工程提供）

記者杜奕君／綜合報導

洋基工程籃球隊將於本周25日、26日，在新竹市立體育館舉辦「洋基嘻哈時代」主題週，兩日賽事分別由晃誼科技與大亞集團冠名支持，攜手結合籃球、音樂與街頭文化元素，規劃多項主題活動與演出內容，邀請球迷一同進場感受方舟主場的嘻哈魅力。


4月25日將由「曾薀帆 Demi 與欣菲 SINBY」帶來賽前演唱會。曾薀帆曾參加《聲林之王2》並以性感演繹〈辣台妹〉打響知名度，2020年於選秀節目《菱格世代DD52》以冠軍女團「G.O.F」正式出道。欣菲為台灣新生代唱跳女歌手， 曾赴韓國YG娛樂受訓半年 ， 以〈Candy Cane〉、〈Dream My Dream〉等單曲追尋唱跳歌手夢想；台德混血饒舌新銳「Majin」則於當日賽後接力開唱。

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Majin 曾參加《中國新說唱》與《大嘻哈時代2》，以狂放聲線和炸裂舞台的魅力嶄露頭角。精通五國語⾔，創作風格多變且獨特，首支單曲〈Alexis〉即入圍金音獎，被視為台灣嘻哈圈備受矚目的硬核女力。26日 Majin 將擔任賽前演出嘉賓，以音樂串聯球賽氛圍，讓球迷在觀賽之餘，也能感受主題週限定的舞台魅力。

入場好禮進場即可獲得嘻哈週拍拍扇、球員&洋基女孩限量「嘻哈手繪貼紙」，球團也同步規劃「嘻哈幸運碟」活動，球迷入場後可獲得碟片造型抽獎券，完成互動問答並投入抽獎箱後，即可參加抽獎，將有機會獲得洋基工程籃球隊精美扭蛋乙組。

環廊區設有互動遊戲「嘻哈金圈圈」、球員&洋基女孩嘻哈人形立牌與塗鴉風手拿板等設計。除了場外活動，中場也安排「洋基女孩 Dance Battle」，邀請球迷與洋基女孩上台互動尬舞。比賽期間同步搭配嘻哈風格濾鏡特效、DJ音樂與主題音效，延伸整體觀賽體驗，打造充滿街頭節奏與派對感的方舟主場。

關鍵字： 洋基工程PLG曾薀帆Majin台籃

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