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史上第1人！　溫班亞瑪季後賽首秀轟35分＋5記三分球大破紀錄

記者杜奕君／綜合報導

馬刺在NBA季後賽首輪旗開得勝，20日交手拓荒者之戰，靠著「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）砍下35分、5籃板、2阻攻，單場還投進5記三分球，黑衫軍順利以111比98贏球，系列賽取得1勝0敗領先。生涯季後賽首秀，溫班亞瑪不僅改寫馬刺隊史季後賽首秀得分新高，更成為聯盟史上首位，季後賽首度登場，就有單場35分並投進5記三分球好手。

本季溫班亞瑪揮別「血栓」陰霾，賽季平均繳出25分、11.5籃板、3.1阻攻，除了連續3季拿下聯盟年度阻攻王，本季更入選「年度MVP」、「年度最佳防守球員」兩項大獎的最終3強候選名單，有機會寫下生涯里程碑。

今日面對生涯首場季後賽，在馬刺眾多傳奇好手、教練在場邊觀戰下，溫班亞瑪展現霸氣，全場繳出35分、5籃板、2阻攻還投進5記三分球，改寫馬刺隊史季後賽首秀的最高得分紀錄。

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值得一提的是，溫班亞瑪成為聯盟史上首位，在季後賽首度登場，就至少拿下35分並投進5記三分球的好手，再度於歷史留名。

此外，溫班亞瑪在季後賽首秀拿下35分，也追平傳奇球星「大帥」張伯倫（Wilt Chamberlain），以及保羅（Chris Paul）、「一眉」戴維斯（Anthony Davis）並列史上第10高紀錄。

▲馬刺溫班亞瑪季後賽首度登場，就寫下NBA史上首見神紀錄。（圖／路透）

▲馬刺溫班亞瑪季後賽首度登場，就寫下NBA史上首見神紀錄。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽馬刺溫班亞瑪拓荒者Victor Wembanyama

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