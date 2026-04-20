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大都會11連敗寫22年最慘　林多：絕對不是教頭的責任

▲林多（Francisco Lindor）。（圖／達志影像／美聯社）

▲林多（Francisco Lindor）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紐約大都會持續陷入低潮，20日（台灣時間）作客芝加哥小熊原本帶著1比0領先進入9局，卻遭追平並在延長10局以1比2吞下再見敗，苦吞11連敗，隊內外「換帥」聲浪升高。

大都會此戰一度掌握勝機，9局派出守護神威廉斯（Devin Williams）登板，但先被敲安打，接著在1出局一壘有人時，遭康佛托（Michael Conforto）擊出右外野線邊適時二壘打，遭到追平。雖然成功止住進一步失分，但延長10局由金布瑞爾（Craig Kimbrel）登板，1出局三壘有人時被擊出高飛犧牲打，最終遭到再見。

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事實上，大都會自9日不敵亞利桑那響尾蛇後便陷入連敗泥沼，接連在對奧克蘭運動家、洛杉磯道奇與小熊的系列賽全數遭到橫掃，苦吞4個系列賽全敗，追平自2004年8月28日至9月8日以來的11連敗低潮。本季戰績滑落至7勝15敗，與堪薩斯皇家並列全聯盟墊底。

根據MLB記者迪科莫（Anthony DiComo）指出，11連敗為隊史並列第7長，距離1962年創下的17連敗紀錄僅差6場。隨著戰績低迷，部分美國媒體與球迷已開始討論總教練門多薩（Carlos Mendoza）的去留。

不過球員賽後力挺總教練。此役4打數無安打的游擊手林多（Francisco Lindor）表示：「他做得非常好，現在的狀況絕對不是他的責任，絕對不是。」他強調，「教練已經把一切都準備好了，只是我們沒有在場上執行，把責任全推給他是不公平的。」

守護神威廉斯也坦言：「這完全是我們球員的責任，他不會上場打擊，也不會投球，是我們沒有打出應有的表現。」

大都會目前戰績7勝15敗、勝率0.318，在國聯東區墊底，與龍頭差距已達7.5場，低迷戰況持續延燒。

關鍵字： 大都會11連敗林多換帥MLB

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