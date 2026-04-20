運動雲

>

名古屋亞運棒球場地曝光！葉志仙說「黑土」土質差異、內野彈跳成適應重點

▲名古屋亞運棒球副球場。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲名古屋亞運棒球副球場。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／名古屋報導

2026愛知名古屋亞運棒球項目9月登場在愛知縣登場，中華棒球協會選訓委員葉志仙今日視察比賽場地，針對場地土質、硬體設施及交通接駁進行實地評估。葉志仙特別點出，日本球場普遍使用的「黑土」與台灣習慣的紅土截然不同，這將是中華隊屆時必須透過移地訓練克服的最大課題。

這次亞運棒球項目的副場地設於岡崎中央綜合公園棒球場，葉志仙代表中華隊教練團視察後指出，台灣即便沒有內野草皮的球場，使用的多半也是紅土，而日本則是清一色的黑土。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「黑土的第一個差別在於視覺感官，第二個則是質地。」葉志仙分析，黑土的質地比紅土更軟，且比較不會有紅土常見的「沙質感」。由於黑土特性可能影響內野彈跳與球員滑壘、移動的腳感，棒協目前已規劃讓代表隊提早前往名古屋地區進行移地訓練，尋找同樣具備黑土設施的球場進行實戰演練，確保球員能適應這種日本特有的泥土場地。

岡崎中央綜合公園棒球場緊鄰射箭場地，約可容納11800人，葉志仙透露，該球場早期曾是日本職棒球隊使用的場地，基礎建設如球員休息室、牛棚與夜間照明等設備皆有一定水準。

▲名古屋亞運棒球副球場。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲中華棒球協會選訓委員葉志仙今日視察比賽場地，針對場地土質、硬體設施及交通接駁進行實地評估。（圖／記者蔡厚瑄攝）

目前主辦單位正針對較老舊的區域進行設施更新，葉志仙視察後認為，更新後的整體狀況良好，對選手的使用與適應不至於造成太大問題。此外，亞運期間將安排日間與夜間比賽各一場，葉志仙對此表示，由於該場地具備職棒賽事經驗，夜間燈光的照明度與掌握度皆在專業水準之內。

這次亞運棒球項目將同時使用兩座球場，預賽階段由岡崎與豐橋市民球場分擔，而進入關鍵的複賽與決賽階段後，所有賽事都將移師至主場地豐橋市民球場舉行，屆時分組安排將考慮主場優勢，預計日本隊會被安排在主場地出賽。

在後勤保障方面，葉志仙對目前的交通安排表達關注。目前初步設定的選手村距離比賽場地約有1小時車程，亞洲棒球總會（BFA）已正式向主辦單位提出要求，希望能在距離球場更近的地點設置住宿點或尋求替代方案。葉志仙強調：「我們希望路程不要太長，目前各單位還在持續溝通尋找中。」

▲名古屋亞運棒球副球場。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲名古屋亞運棒球副球場。（圖／記者蔡厚瑄攝）

關鍵字： 亞運棒球黑土場地名古屋中華隊移地訓練

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威三振全壘打王！中繼2局無失分防禦率1.98　9場出賽超越去年

鄧愷威三振全壘打王！中繼2局無失分防禦率1.98　9場出賽超越去年

大谷翔平連續51場上壘！亞洲紀錄差一步　道奇苦吞首次2連敗

大谷翔平連續51場上壘！亞洲紀錄差一步　道奇苦吞首次2連敗

連3戰開轟！村上宗隆22場8轟破大谷　寫史上第2人紀錄

連3戰開轟！村上宗隆22場8轟破大谷　寫史上第2人紀錄

政大男籃禁區猛獸留不住了！　大3波波卡有望挑戰台灣職籃選秀

政大男籃禁區猛獸留不住了！　大3波波卡有望挑戰台灣職籃選秀

佐佐木朗希本季第3次未滿5局　坦言球質不夠第2輪遭破解

佐佐木朗希本季第3次未滿5局　坦言球質不夠第2輪遭破解

悍將大勝！後藤光尊賽前突取消得分猜拳遊戲：有預感會上去跳舞

悍將大勝！後藤光尊賽前突取消得分猜拳遊戲：有預感會上去跳舞

林維恩狂飆8K寫紀錄！5局無失分2A首勝　運動家2A連兩天台將奪勝

林維恩狂飆8K寫紀錄！5局無失分2A首勝　運動家2A連兩天台將奪勝

李灝宇4打數熄火挨2K！大聯盟首安再等等　老虎單局雙轟定勝負

李灝宇4打數熄火挨2K！大聯盟首安再等等　老虎單局雙轟定勝負

快訊／陳子威喊話要愛徒挑戰「CBA」　政大王牌宋昕澔確定拚旅外

快訊／陳子威喊話要愛徒挑戰「CBA」　政大王牌宋昕澔確定拚旅外

衛冕軍雷霆35分狂勝太陽！SGA連手威廉斯創紀錄比肩87年湖人傳奇

衛冕軍雷霆35分狂勝太陽！SGA連手威廉斯創紀錄比肩87年湖人傳奇

【太萌了】李多慧調皮向台中人「嗆聲」：我們~贏！

熱門新聞

鄧愷威三振全壘打王！中繼2局無失分防禦率1.98　9場出賽超越去年

大谷翔平連續51場上壘！亞洲紀錄差一步　道奇苦吞首次2連敗

連3戰開轟！村上宗隆22場8轟破大谷　寫史上第2人紀錄

政大男籃禁區猛獸留不住了！　大3波波卡有望挑戰台灣職籃選秀

佐佐木朗希本季第3次未滿5局　坦言球質不夠第2輪遭破解

悍將大勝！後藤光尊賽前突取消得分猜拳遊戲：有預感會上去跳舞

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威K掉國聯全壘打王！

2大谷2安1打點延續51場上壘

3連3戰炸裂！村上宗隆8轟破大谷

4政大男籃猛獸　波波卡將挑戰台籃選秀

5佐佐木朗希本季第3次未滿5局

最新新聞

1灰狼噩耗　蟻人艾德華茲G2恐缺陣

2韓援五本柱參戰　河智媛、高佳彬衝刺吸睛

3洋基嘻哈時代　曾薀帆、Majin主場熱力開唱

4史上第1人　溫班亞瑪寫季後賽首秀神紀錄

5大都會11連敗寫22年最慘

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【這屆球迷太壞了XD】多慧下班意外「主場變敵營」 當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

政大「跨季73連勝」到手　UBA男籃冠軍6連霸只差一步

【差點變魚乾！】鯊魚慘被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

【媽祖表示：】講再多媽祖也記不起來！　警方創意廣播勸信眾拜完離開

黃偉晉拉炮誤炸楊銘威！　內疚道歉：沒危機意識

【影響到他人啊】開車吸菸挨罰　他嗆警：哪個法條規定的啦

【神閃避】紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366