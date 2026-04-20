名古屋亞運棒球場地曝光！葉志仙說「黑土」土質差異、內野彈跳成適應重點

▲名古屋亞運棒球副球場。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／名古屋報導

2026愛知名古屋亞運棒球項目9月登場在愛知縣登場，中華棒球協會選訓委員葉志仙今日視察比賽場地，針對場地土質、硬體設施及交通接駁進行實地評估。葉志仙特別點出，日本球場普遍使用的「黑土」與台灣習慣的紅土截然不同，這將是中華隊屆時必須透過移地訓練克服的最大課題。

這次亞運棒球項目的副場地設於岡崎中央綜合公園棒球場，葉志仙代表中華隊教練團視察後指出，台灣即便沒有內野草皮的球場，使用的多半也是紅土，而日本則是清一色的黑土。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「黑土的第一個差別在於視覺感官，第二個則是質地。」葉志仙分析，黑土的質地比紅土更軟，且比較不會有紅土常見的「沙質感」。由於黑土特性可能影響內野彈跳與球員滑壘、移動的腳感，棒協目前已規劃讓代表隊提早前往名古屋地區進行移地訓練，尋找同樣具備黑土設施的球場進行實戰演練，確保球員能適應這種日本特有的泥土場地。



岡崎中央綜合公園棒球場緊鄰射箭場地，約可容納11800人，葉志仙透露，該球場早期曾是日本職棒球隊使用的場地，基礎建設如球員休息室、牛棚與夜間照明等設備皆有一定水準。

▲中華棒球協會選訓委員葉志仙今日視察比賽場地，針對場地土質、硬體設施及交通接駁進行實地評估。（圖／記者蔡厚瑄攝）

目前主辦單位正針對較老舊的區域進行設施更新，葉志仙視察後認為，更新後的整體狀況良好，對選手的使用與適應不至於造成太大問題。此外，亞運期間將安排日間與夜間比賽各一場，葉志仙對此表示，由於該場地具備職棒賽事經驗，夜間燈光的照明度與掌握度皆在專業水準之內。

這次亞運棒球項目將同時使用兩座球場，預賽階段由岡崎與豐橋市民球場分擔，而進入關鍵的複賽與決賽階段後，所有賽事都將移師至主場地豐橋市民球場舉行，屆時分組安排將考慮主場優勢，預計日本隊會被安排在主場地出賽。

在後勤保障方面，葉志仙對目前的交通安排表達關注。目前初步設定的選手村距離比賽場地約有1小時車程，亞洲棒球總會（BFA）已正式向主辦單位提出要求，希望能在距離球場更近的地點設置住宿點或尋求替代方案。葉志仙強調：「我們希望路程不要太長，目前各單位還在持續溝通尋找中。」

▲名古屋亞運棒球副球場。（圖／記者蔡厚瑄攝）