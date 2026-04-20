怪物誕生！　馬刺溫班亞瑪季後賽首秀轟35分破隊史紀錄領軍大勝

記者杜奕君／綜合報導

本季例行賽打出62勝20敗，高居聯盟第2位的「黑衫軍」馬刺，睽違6年再度重返季後賽，季後賽首輪碰頭自附加賽脫穎而出的拓荒者。此戰也是馬刺一哥「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的生涯季後賽初登場，他也展現驚人天賦，全場35分、5籃板、2阻攻，改寫馬刺隊史季後賽首秀球員得分新高，馬刺也以111比98擊敗拓荒者。

開賽馬刺就火力全開，首節一波15比3攻勢，拉開24比15領先優勢，單節兩隊主將溫班亞瑪、阿維迪亞分別拿下12分與11分，首節打完馬刺以30比21取得領先。

次節馬刺穩定輸出，瓦塞爾（Devin Vassell）上半場終了前7分23秒一記三分彈命中，讓領先擴大來到雙位數，隨後馬刺更是持續拉開領先來到16分之多。

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雖然拓荒者靠著阿維迪亞領軍追分，前兩節他就有19分貢獻，但首度於季後賽登場的溫班亞瑪更猛，半場就轟下21分，幫助馬刺以59比49取得雙位數領先。

下半場拓荒者打出8比0開局，瞬間就將落後追到僅兩分差，但馬刺隨後找回節奏，更於此節尾聲靠著尚帕尼（Julian Champagnie）三分彈破網，拉開17分領先。3節打完馬刺在主場取得87比72超前。

氣勢大振情況下，末節馬刺開局又是一波6比0猛攻，在哈波（Dylan Harper）上籃得手後，馬刺此時領先已經來到全場最大的93比72之多。

終場前5分34秒，馬刺溫班亞瑪三分線外開火命中，單場轟下33分，正式超越「石佛」鄧肯（Tim Duncan）在1997-98賽季季後賽首秀締造的32分，成為馬刺隊史上首度打季後賽球員，單場新高得分紀錄。

最後關頭馬刺穩定出擊，始終保持雙位數領先優勢，最終馬刺就在主場以111比98，13分之差輕取拓荒者，順利拿下系列賽首勝。

馬刺全場以溫班亞瑪35分、5籃板、2阻攻最佳，卡索（Stephon Castle）17分、7籃板、7助攻，瓦塞爾15分進帳。

拓荒者方面，阿維迪亞拿下30分、10籃板，韓德森（Scoot Henderson）18分、3籃板、3助攻。

▲溫班亞瑪季後賽首度登場，就轟下35分改寫隊史季後賽首秀單場得分紀錄並領軍大勝。（圖／路透）