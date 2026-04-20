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直擊名古屋亞運射箭場！風勢穩定恐成實力硬碰硬、教練廖健男憂日照刺眼

▲名古屋亞運射箭培訓隊教練廖健男。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲名古屋亞運射箭培訓隊教練廖健男。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／名古屋報導

2026愛知名古屋亞運將於9月19日至10月4日盛大舉行，其中射箭項目預定在岡崎中央綜合公園展開角逐。中華射箭培訓隊總教練廖健男今日實地視察比賽場地，針對場地方位、氣候條件及後勤補給進行全面評估。廖健男指出，場地射向面東造成的「日照」問題將是選手屆時必須克服的最大變數。

廖健男教練表示，去年9月曾受名古屋射箭協會邀請參加模擬賽，當時觀察到場地射向剛好面對東邊，導致中午時分的日照非常嚴重。由於靶心同樣為黃色，陽光直射的刺眼問題可能會干擾瞄準。

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「有些選手不習慣墨鏡邊框，會影響瞄準時的專注度。」廖健男指出，為了因應光照挑戰，教練團計畫讓選手提前習慣戴墨鏡，或利用帽子遮光。此外，針對長時間在強光下瞄準產生的「視覺疲勞」，培訓隊已規劃在休息期間使用冰敷粒子眼罩進行冷敷，並請教專業物理防護員協助眼睛周邊的穴道按摩，確保選手在關鍵決戰時刻能保有最精準的視角。

針對射箭運動最敏感的風向問題，廖健男透露，根據國訓中心運科小組提供的風向儀測試數據，名古屋9月的風勢比起3月來得穩定且規律。然而，穩定的風勢反而讓教練團更加謹慎，因為這意味著各國選手的擊中性都會提高。

▲名古屋亞運射箭場地。（圖／中華奧會提供）

▲名古屋亞運射箭場地。（圖／中華奧會提供）

「風大時可以拚運氣跟臨場反應，台灣選手在處理環境變數上的勝率通常較高；但如果風勢穩定，比賽就會變成實力的純粹展現。」廖健男預測，屆時賽場上可能會出現10分比9分的極小差距對決，每一發箭的精準度都將成為勝負關鍵。

為了讓選手能提早適應名古屋的環境，廖健男表示接下來會規劃在國內尋找方位、腹地相似的場地進行特訓，目前考慮的地點包括台南亞太國際棒球場旁的射箭場，或是中正大學內的足壘球場，因為兩地方位與場地規格皆與岡崎賽場接近。

除了場地，連「交通」也要模擬。廖健男指出，目前得知亞運選手村可能安排在海港旁的郵輪上，距離比賽場地有一段距離。為了適應長時間通車，教練團考慮在國內特訓時，模擬從國訓中心坐車到中正大學的車程。

被問及目前的問題，廖健男指出先在比較擔心的就是住宿安排，射箭比賽場地與暫定的郵輪住宿區距離較遠，他希望能爭取國訓中心與代表團的支持，評估是否能調整至距離賽場較近的環境，以增加休息時間與競技優勢。

目前培訓隊中僅有鄭祥輝、邱意晴曾於去年來過此地，包含「湯包」湯智鈞在內的多數國手皆是首度接觸。廖健男強調，接下來將針對「日照」與「實力戰」進行高強度模擬。

本屆射箭資格賽將在9月26日登場，一路比到10月3日，9月23日開放練習，9月25日為官方練習日，而中華隊上屆在杭州亞運拿下1銀、1銅成績。

關鍵字： 亞運射箭名古屋備戰廖健男

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