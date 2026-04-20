NBA年度獎項最終入圍名單出爐　MVP三強鼎立但湖人唐西奇意外落選

▲NBA年度MVP最終三強入圍名單出爐。（圖／取自NBA X）

記者杜奕君／綜合報導

NBA官方20日公布年度個人獎項最終入圍名單，其中在最受矚目的「年度MVP」獎項上，奧克拉荷馬雷霆吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以及丹佛金塊約基奇（Nikola Jokic）以及聖安東尼奧馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）都入圍最後3強，不過洛杉磯湖人「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）卻是意外落選未能入圍。

上季風光帶領雷霆奪冠，個人也包辦年度MVP及總冠軍賽MVP的SGA，這個賽季依舊率領雷霆打出全聯盟第一戰績，也讓自己持續成為本季年度MVP最大熱門。

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至於「大三元製造機」，金塊全能長人「小丑」約基奇，本季不僅寫下場均大三元數據，更是史上首位同時拿下年度籃板王與年度助攻王好手，也將挑戰個人生涯第4座年度MVP。

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪入圍本季年度MVP最終三強，也象徵NBA新世代到來，天賦驚人且攻守兩端都具備高度宰制力的溫班亞瑪，也被視為本賽季年度MVP最大熱門。

至於本季聯盟「年度得分王」唐西奇，雖然未達例行賽出賽65場的角逐年度個人獎項門檻，但由於申訴成立，獲得批准可以角逐獎項，但最終仍在年度MVP候選中無緣最終三強，成為最大遺珠。

另外，在「年度最佳防守球員」（DPOY）競爭上，溫班亞瑪再度成為獲獎呼聲最高球員，另外包括雷霆霍姆格倫（Chet Holmgren），聯盟例行賽龍頭防守悍將湯普森（Ausar Thompson）也都入選最終三強行列。

競爭最為激烈的「年度最佳新秀」方面，本季3大新秀表現出色，包括選秀狀元達拉斯獨行俠「旗子哥」（Cooper Flagg），以及打破新秀三分球紀錄的黃蜂超級射手庫尼普爾（Kon Knueppel），還有季初表現技驚四座的費城七六人艾奇康（VJ Edgecombe），都將競爭本賽季新人王頭銜。

NBA官方自本周開始，將陸續公布各項年度個人獎項得主，公布時程及順序（台灣時間）如下：

周二年度最佳防守球員

周三年度最關鍵先生獎

周四年度最佳第六人

周五運動精神獎

周六年度最佳進步獎

▲湖人金童唐西奇意外落選，未能擠入年度MVP最終候選三強名單。（圖／達志影像／美聯社）