爆冷！東區龍頭活塞季後賽首戰輸了　遭第8種子魔術下剋上撂倒

記者杜奕君／綜合報導

本季在東區戰績一路長紅，順利以東區例行賽龍頭之姿挺進季後賽的底特律活塞，20日卻在季後賽首戰重摔一跤，遭到從附加賽晉級的奧蘭多魔術以112比101擊敗。活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）雖轟下39分，但球隊仍在季後賽首戰就慘遭「下剋上」命運。

魔術在本次附加賽一路跌跌撞撞，雖然首戰不敵費城七六人，但在對上夏洛特黃蜂之戰展現霸氣，大比分贏球搭上季後賽末班車，以東區第8種子順利晉級。

反觀活塞則是以逸待勞，雖然王牌球星康寧漢在例行賽尾聲因「肺部塌陷」（氣胸）缺陣11場，但活塞仍拿下「單季60勝」，順利重返季後賽。

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不過季後賽兩隊交手，魔術開賽就掌握主動權，薩格斯（Jalen Suggs）首節拿下11分，魔術一哥班凱羅則有9分進帳，魔術首節就以35比27取得領先。

活塞雖然靠著一哥康寧漢追分，但其餘隊友表現乏善可陳，上半場康寧漢一人貢獻14分之多，但活塞半場打完仍以51比55落後。

下半場開打後，魔術團隊戰力有效發揮，華格納（Franz Wagner）、貝恩（Desmond Bane）等主力戰將都有穩定發揮，反觀活塞則是持續低迷，最終魔術就意外在對手主場以11分之差贏球，季後賽首戰就爆冷演出「下剋上」奪勝。

魔術全場以班凱羅拿下23分、9籃板、4助攻最佳，華格納拿下19分，班恩則是17分、6籃板、5助攻、2抄截。

至於活塞方面，康寧漢雖拿下全場之冠的39分、5籃板、4助攻，但其餘隊友表現欲振乏力，只有哈里斯（Tobias Harris）貢獻17分，其他球員得分都僅有個位數，最終東區頭號種子就意外在季後賽首戰吞敗收場。

▲活塞康寧漢轟39分，球隊卻在季後賽首戰意外敗給魔術。（圖／路透）