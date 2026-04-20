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佐佐木朗希本季第3次未滿5局　坦言球質不夠第2輪遭破解

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

佐佐木朗希20日（台灣時間）先發對戰科羅拉多洛磯，主投4.2局被敲7安打失3分，僅送出2次三振退場。本季4場先發中已第3度未能投滿5局，他賽後坦言，「第2輪被打主要是自己投球的問題，目前球的品質還不夠高。」

此戰佐佐木前3局投球節奏明快、未失分，但進入第4局後開始出現不穩定狀況，最終用78球退場，直球進入好球帶比例僅約5成。面對外界關注的「第2輪被攻略」問題，他直言，「基本上是我投的球本身的問題，也是我自己的問題。」

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佐佐木目前主要以直球、指叉球與滑球3種球路應戰，相較一般先發投手球種較少。他表示，「因為球種比較少，所以每一顆球的品質必須更高，但現在還沒有達到那個水準。先把自己原本的球路投好、投到滿意，如果還被打，再來考慮改變風格。」

此役他面對22名打者僅奪2K，未能在關鍵時刻有效製造揮空。他解釋，「對手今天普遍鎖定前幾球的直球攻擊，所以是讓他們打進場內製造出局數。不過在兩好球或有跑者時，還是需要更好的球質去解決打者，希望能把直球和指叉球再提升。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）則表示，「朗希開局投得很有效率，但進入第5局後比賽開始變得困難，所以選擇換投止血。」他也補充，「整體內容比上一場更好，能製造滾地球與簡單飛球出局，雖然希望他能投滿5局，但當時情況讓我們認為換投是較好的選擇。」

關鍵字： 標籤:佐佐木朗希投球品質MLB科羅拉多先發

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