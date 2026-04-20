連3戰開轟！村上宗隆22場8轟破大谷　寫史上第2人紀錄

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

村上宗隆20日（台灣時間）在客場對戰奧克蘭運動家之戰，以「第3棒、一壘手」先發出賽，於5局轟出震撼的本季第8號2分砲，幫助芝加哥白襪以7比4拿下勝利。這一發飛行距離達425英尺（約129.5公尺）的全壘打，不僅是個人3戰連轟，也締造連大谷翔平都未曾達成的新人紀錄。

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此役第5局無人出局一壘有人時，村上面對對方左投史普林斯（Jeffrey Springs）的變化球全力揮擊，球直飛右外野看台，擊球初速高達114.1英里（約183.6公里），形成一發毫無懸念的2分砲。揮棒後他停留在原地注視球的飛行軌跡，展現十足信心。

根據大聯盟官網記者藍斯（Sarah Langs）指出，村上在大聯盟生涯前22場比賽已累積8轟，不僅比大谷新人年同期多出3轟，更寫下日本球員新紀錄。此外，他本季已第2度完成3場連續開轟，自1900年以來，生涯前22場就達成2次3連轟的球員僅他與霍斯金斯（Rhys Hoskins）（2017年）兩人。

目前村上累計22場出賽，繳出8轟、16打點，OPS達0.918，依此進度換算，整季有望挑戰58轟。相較之下，大谷在2018年新人年共擊出22轟，村上目前的產量已大幅領先，有機會改寫日本球員新人最多全壘打紀錄，甚至挑戰阿隆索（（Pete Alonso）於2019年締造的新人53轟大聯盟紀錄。

白襪轉播單位《Chicago Sports Network》球評戈登・貝克漢也對村上讚譽有加，「他現在所做到的事情是前所未見。他的擊球品質與眾不同，而且準備非常充分。他重視例行程序，熱愛打擊、持續研究並努力不懈。他已經逐漸成為芝加哥南區的明星。」