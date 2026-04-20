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道奇柯敬賢又炸了！升1A近3戰2轟　鄭宗哲雙安1打點持續火燙

▲柯敬賢。（圖／MilbTV）

▲柯敬賢。（圖／MilbTV）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇1A台灣好手柯敬賢20日（台灣時間）對戰洛磯1A，轟出本季第2轟；紅襪3A鄭宗哲繳出單場雙安，打擊數據持續上升；另外，紅人1A林盛恩與運動家1A沙子宸則都吞下本季首敗。

柯敬賢此役擔任先發左外野手、排第3棒。首打席擊出左外野平飛球出局，第2打席選到保送，並靠隊友安打跑回本壘得分；第3、4打席接連吞下三振，第5打席敲出安打貢獻1打點。8局下第6打席轟出3分砲，第7打席再度遭三振。此戰道奇1A全場狂敲22支安打、包含3發全壘打，火力全面壓制對手，以23比7大勝。

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柯敬賢此戰6打數2安打，貢獻4打點、跑回3分，吞下3次三振，打擊率微幅下滑至0.438，近3戰累計2轟，手感持續火燙。

紅襪3A方面，鄭宗哲先發游擊、排第8棒。3局上敲出安打上壘，但隨後遭到雙殺；5局上再度擊出安打，並藉由滾地球推進至二壘，接著成功盜上三壘（本季第2盜），隨後靠隊友安打跑回本壘得分。7局上選到保送上壘，第4打席擊出高飛犧牲打貢獻1分打點。終場紅襪3A以4比2擊敗對手，避免遭到6連戰橫掃，也中止近期5連敗。

鄭宗哲此戰2打數2安打，貢獻1打點，打擊率上升至0.288，OPS達1.010。

紅人1A林盛恩先發登板，前兩局演出6上6下，但第3局遇到亂流，被敲3安打、投出1次保送，單局失掉4分，讓球隊陷入2比4落後。第4局再投出觸身球與保送後退場，留下的一、二壘跑者最終由後援投手接手失分，計入林盛恩責失。

林盛恩此役投3.1局，被敲3安打，失5分（其中4責失），送出5次三振、3次四壞球，用球數74球（46顆好球），滾地球出局3次、飛球出局2次，防禦率升至5.59，吞下本季首敗（1勝1敗）。

運動家1A沙子宸同樣先發登板，本季首度承擔敗投，投4.1局被敲3安打，失5分皆為責失，包含1發全壘打，送出3次三振、4次四壞球，用球數80球（47顆好球），防禦率為6.08，WHIP為1.28，吞下本季首敗（0勝1敗）。

關鍵字： 柯敬賢鄭宗哲林盛恩沙子宸1A聯盟

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