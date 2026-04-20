鄧愷威三振全壘打王！中繼2局無失分防禦率1.98　9場出賽超越去年

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

太空人20日（台灣時間）出戰紅雀，鄧愷威完成本季第9次出賽，超越去年生涯最多紀錄。此役投2局無失分，送出3次三振，防禦率降至1.98。

太空人5局打完以1比4落後，先發投手伯羅斯（Mike Burrows）投4.2局退場，奧克特（Steven Okert）接替0.1局後，鄧愷威繼續扛起長中繼角色，於6局上登板。面對首名打者暫居國聯全壘打王的沃克（Jordan Walker），僅用3球就送出三振，接著再用2球解決高曼（Nolan Gorman）；對上溫恩（Masyn Winn）纏鬥至滿球數後被敲安打，隨後讓丘奇（Nathan Church）擊出飛球出局，完成該局。

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7局上鄧愷威先投出保送，隨後製造滾地球出局，再展現壓制力，連續三振韋瑟霍特（JJ Wetherholt）、赫雷拉（Iván Herrera），順利完成2局投球任務。

太空人8局下追平比數，雙方激戰至延長賽，最終太空人以5比7吞敗。

鄧愷威此役最快球速95.4英里（約153公里），共用35球，其中23顆為好球，被敲1支安打，送出3次三振，另有1次保送。連續2場出賽無失分，防禦率持續下降，本季累計9場出賽，已超越去年紀錄。