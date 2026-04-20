大谷翔平連續51場上壘！亞洲紀錄差一步　道奇苦吞首次2連敗

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇在20日（台灣時間）作客對戰科羅拉多落磯山，最終以6比9遭逆轉吞敗，苦吞本季首次2連敗。大谷翔平此戰繳出5打數2安打、1打點，並將連續上壘場次推進至51場；先發投手佐佐木朗希則投不滿5局失3分，無關勝敗。

大谷此役擔任開路先鋒指定打擊，面對昔日洛杉磯天使隊友羅倫森（Michael Lorenzen），在3局1出局一壘有人時，將偏中路的變速球拉向右外野線，敲出適時二壘打，締造連續51場上壘，超越1900至1901年道奇基勒（Willie Keeler）紀錄、1923年「棒球之神」貝比・魯斯的成績。

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目前他距離2018年秋信守所保持的亞洲紀錄僅差1場，道奇隊史紀錄為1954年史奈德（Duke Snider）的58場；大聯盟紀錄則是1949年泰德・威廉斯締造的84場。

比賽中，大谷首局遭三振，5局也吞K；6局兩出局一、三壘時擊出左外野飛球，但遭美技接殺。9局他再從終結者博多尼克（Victor Vodnik）手中敲出左中間場地規則二壘打，完成單場雙安，本季第7度雙安以上。

佐佐木朗希前3局僅用26球壓制對手，但進入第二輪打線後遭遇亂流。4局被藍菲爾德（TJ Rumfield）敲出適時安打失分，5局再遭卡洛斯（Kyle Karros）陽春砲與連續安打追平比分。最終投4.2局用78球，被敲7安失3分，送出2次三振與3次四死球。

道奇在7局由後援崔南（Blake Treinen）登板，卻遭莫尼亞克轟出逆轉2分砲。打線方面，8局兩出局二、三壘的關鍵機會未能把握，最終遭逆轉落敗。