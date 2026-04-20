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衛冕軍雷霆35分狂勝太陽！SGA連手威廉斯創紀錄比肩87年湖人傳奇

▲奧克拉荷馬雷霆吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧克拉荷馬雷霆吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

衛冕軍奧克拉荷馬雷霆20日在2026年季後賽首輪G1展現恐怖統治力，面對透過附加賽晉級的鳳凰城太陽，雷霆從開賽便掌握絕對主動權，最終以119比84狂勝對手35分，強勢展開衛冕之路，除此之外雷霆也藉此寫下歷史里程碑，成為NBA史上第二支能在連續兩年的季後賽首戰皆大勝對手超過30分的球隊，前一支達成此神蹟的是1986-87賽季的洛杉磯湖人。

雷霆開賽即展現強大侵略性，一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攜手二當家威廉斯（Jalen Williams）以及禁區悍將霍姆格倫（Chet Holmgren）搶分，而霍姆格倫在進攻上穩定貢獻，而一次攻守互動中遭到太陽隊前鋒狄倫布魯克斯（Dillon Brooks）掌摑面部，導致後者被判一級惡意犯規。儘管如此，霍姆格倫仍以一記高難度壓哨外線帶動全隊氣勢，助雷霆首節就以35比20取得領先，全隊點點開花加上防守採取全面換防策略，封鎖太陽外線機會。上半場打完雷霆已經以65比44遙遙領先。

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▲太陽布魯克斯（Dillon Brooks）打臉雷霆霍姆格倫（Chet Holmgren）遭判一級惡意犯規。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽布魯克斯（Dillon Brooks）打臉雷霆霍姆格倫（Chet Holmgren）遭判一級惡意犯規。（圖／達志影像／美聯社）

易邊再戰，雷霆火力不減，亞歷山節再攻下10分，加上威廉斯穩定的中距離與助攻，單節打出32比22攻勢，三節結束時比分已經拉開到97比66，落後達31分的太陽也提前豎白旗投降，雙方也在第四節直接讓主力退場休息，雷霆板凳射手喬（Isaiah Joe）趁勢在外線開火進帳9分，最終雷霆以35分之差大勝太陽，也在季後賽首戰取的開門紅。

當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然還沒有找到投籃手感，但憑藉犀利的突破頻頻造成對手犯規，全場罰球17投15中，貢獻25分7次助攻，威廉斯展現全能身手，挹注22分7籃板6助攻，霍姆格倫攻守兩端發揮影響力，攻下16分7籃板，外帶2抄截與2阻攻。

太陽隊此役完全跟跟不上雷霆，進攻更是支離破碎，雖然布克（Devin Booker）攻下全隊最高23分，但場上正負值低至負25，另一名進攻箭頭格林（Jalen Green）今日手感低迷，16投僅6中得到17分，太陽全隊發生多達17次失誤，且團隊命中率僅35%，反觀雷霆全場僅出現6次失誤。

▲奧克拉荷馬雷霆威廉斯（Jalen Williams）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧克拉荷馬雷霆威廉斯（Jalen Williams）。（圖／達志影像／美聯社）

此役大勝太陽，雷霆也藉此寫下歷史里程碑，繼去年在季後賽首戰以51分之差重挫灰熊後再度單場以30分以上的差距大勝對手，成為NBA史上第二支能在連續兩年的季後賽首戰皆大勝對手超過30分的球隊，前一支達成此神蹟的是1986-87賽季的洛杉磯湖人。

關鍵字： 雷霆NBA季後賽吉爾吉斯-亞歷山大太陽

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