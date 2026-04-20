中信學院女籃驚艷小巨蛋！中信金管學院舉辦感恩茶會　揭產學合作發展元年

▲中信學院舉辦「UBA運動好人才、企業贊起來」感恩茶會，球員代表彼葳、葛瑞絲、柯洛薇、邱群琋與許婉昀開心出席。（圖／中信學院提供，下同）

記者蔡厚瑄／綜合報導

114學年度富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）決賽於上週末在臺北小巨蛋圓滿落幕，中信金融管理學院成軍後即勇奪二級賽制總冠軍，今年更是直接勇闖公開女一級四強、最後奪下女子公開一級季軍，寫下隊史最佳成績，日前球隊特別舉辦「UBA運動好人才、企業贊起來」感恩茶會。活動現場邀請多家長期支持台灣基層運動的企業夥伴齊聚一堂，進行交流座談會；並透過球衣致贈與簽名儀式，共同揭開本季產學合作發展的元年。



中信學院近年在國內籃球運動的崛起有目共睹，本屆UBA賽事表現更是驚艷全場，不僅一般組男女生攜手攻進小巨蛋冠亞軍賽，公開男子組也勇奪全國第八名，而公開女子組更是直接首度勇闖全國四強總決賽。

企業代表特別提及，能看見球員築夢踏實感到無比欣慰；主力好手邱群琋曾單場轟下72分的驚人壯舉，笑稱連記者都以為寫錯數據，更讚譽其為「台版Kobe」，如勇奪總冠軍將設計運動紀念商品，祝福球員能持續精進、更上一層樓。



除了球場佳績，中信學院更致力於培育「允文允武」的跨領域人才，運動產業管理學程顏君彰主任指出，校長期盼學生運動選手能五育並進，期盼運動員在球場的拼搏精神和堅韌態度，也能落實在校園生活和未來職場的就業道路中。

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因此，學校希望選手在築夢踏實的過程中，也能持續厚實自己的知識背景，並在本校具有在金融商學領域的優勢下，我們可以跨域學習相關知識課程，考取相關技能技術證照，接軌就業市場。



同時，因應國際籃球3x3發展趨勢，和協助球員能積極連結參與國際賽事活動，總教練何正峰籌備組訓帶領本校球員，征戰國內大型總統盃3x3籃球賽事，以及菲律賓3x3職業籃球聯賽，打造接軌國際化的競技舞台。

本次茶會也特別感謝羽田娛樂公司、歐印行銷企業，將與中信學院運產學程，籌備產學合作發展計畫，以本校學生為班底，培育運動管理人才和運動選手，同時結合城市發展，籌組3x3籃球城市隊，為球員創造更多元且寬廣的未來舞台。



企業夥伴的情意相挺及社會責任，是中信女籃前進的最大後盾。合昶建設股份有限公司曹凱傑代表表示，自己學生時期熱愛籃球，得知中信女籃需求後便義不容辭參與；歐印行銷公司張智維總經理則提到，公司長期致力於運動賽事活動推廣，很榮幸能與女籃並肩作戰。

而本季也非常感謝吳信達博士，提供自製研發的氫水飲品，給與運動選手飲用，以及皪禾診所提供的醫學美容服務，展現企業落實社會責任、推動台灣籃壇發展的決心。最後，特別感謝禔姆股份有限公司許嘉榮董事長，未來將提供臺南安南區國民運動中心的職缺，及其集團公司旗下產業職缺，並捐贈獎助學金鼓勵優秀學生運動員，同時協助發展女籃運動團隊和學程發展。



茶會尾聲，球員代表彼葳、葛瑞絲、柯洛薇、邱群琋與許婉昀致贈簽名球衣予合作夥伴，現場氣氛溫馨熱絡。

▲中信學院球員代表彼葳、葛瑞絲、柯洛薇、邱群琋與許婉昀開心出席茶會。（圖／中信學院提供）