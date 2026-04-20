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坦圖繳準大三元　聯手布朗助塞爾提克大筆分宰七六人奪首勝

▲波士頓塞爾提克坦圖（Jayson Tatum）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波士頓塞爾提克坦圖（Jayson Tatum）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA季後賽首輪繼續如火如荼開打，東區第二種子波士頓塞爾提克20日坐鎮主場迎戰費城七六人，這對世仇在例行賽打成2比2平手，但此役再碰頭戰況卻呈現一面倒，塞爾提克在看板球星坦圖（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）合砍51分的帶領下，全場一路領先，最終以123比91輕鬆擊潰七六人，在系列賽取得1比0領先。

首節開賽雙方短暫拉鋸，隨後坦圖展現攻傳一體的特質，率隊打出一波9比0攻勢，單節進帳10分幫助塞爾提克首節結束就以33比18領先達15分。進入第二節，塞爾提克進攻火力不減，連續兩節得分超過30分，坦圖此節再拿11分，帶領球隊在半場結束時以64比46遙遙領先，而七六人僅靠馬克西（TyreseMaxey）苦撐。

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易邊再戰，布朗接過進攻大旗，外線與切入連續得手，單節16分的表現幫助綠衫軍將分差擴大至24分，三節結束以95比71領先。進入末節後，塞爾提克塔（Neemias Queta）與豪瑟（Sam Hauser）接連得分，一口氣讓雙方分數差距超過30分，提前讓比賽進入垃圾時間，終場塞爾提克就以32分之差大勝。

▲波士頓塞爾提克布朗（Jaylen Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波士頓塞爾提克布朗（Jaylen Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

先前曾受跟腱傷勢困擾的坦圖，在復出後的首場季後賽中，繳出25分11籃板與7助攻的準大三元表現，此役他更寫下兩項重要里程碑，首先他此役三分球雖然7投僅1中，但靠著這記三分球命中，讓自己生涯季後賽三分球命中總數來到293顆，正式超越布萊恩（Kobe Bryant）的292顆，攀上NBA季後賽歷史三分球排行榜第11名。除此之外，而他半場就轟下21分8籃板4助攻與2抄截，更是NBA實況轉播時代以來，第三人，過去也僅有巴特勒（Jimmy Butler）與衛斯布魯克（Russell Westbrook）做到過。

而除了坦圖有好表現，綠衫軍還有5人得分上雙，布朗繳出全隊最高的26分4籃板3助攻，克塔13分，豪瑟、普里查德（Payton Pritchard）皆繳12分。

七六人今日外線手感冰冷，前三節三分球20投僅3中。主將馬克西攻下全隊最高的21分8助攻，喬治（PaulGeorge）貢獻17分，但在缺乏恩比德牽制力的情況下，難以與多點開花的塞爾提克抗衡。

關鍵字： 塞爾提克七六人坦圖NBA季後賽三分球

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