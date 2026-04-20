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謝亞軒單場轟7顆三分飆25分4籃板6助攻　特攻締造主場4連勝

▲特攻謝亞軒、阿巴西、曾信武。（圖／特攻提供）

▲特攻謝亞軒單場飆進7顆三分球，轟下25分領軍主場4連勝。（圖／特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北中信特攻19日迎來本季例行賽主場最終戰，在新莊體育館迎戰高雄全家海神。比賽開局由海神先聲奪人，但特攻很快找回節奏，阿巴西外線手感發燙帶動攻勢，首節就拉出明顯差距。儘管海神數度嘗試追分，特攻始終能穩住陣腳，關鍵第四節更全面掌控戰局，最終以115比99拿下勝利，不僅收下2連勝，同時也喜迎主場4連勝。

首節特攻在阿巴西連續命中三分球後氣勢大振，搭配內馬、飛克在禁區的衝擊力，以及簡廷兆、魏嘉豪與貝奇的輪番得分，一舉將比分拉開，單節打出35比18的攻勢。次節曾文鼎與飛克完成空中接力炒熱氣氛，外線火力持續輸出，即便海神在節末回溫，特攻仍帶著56比43的優勢進入下半場。

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▲特攻謝亞軒、阿巴西、曾信武。（圖／特攻提供）

▲阿巴西21分、5助攻、3抄截維持水準演出。（圖／特攻提供）

易籃後，海神一度打出10比0高潮逼近比分，不過阿巴西連續抄截帶動快攻，幫助球隊止血，內馬與簡廷兆接續得分，再度穩住領先。決勝節成為謝亞軒的表演時間，單節三分球頻頻破網，8投6中獨拿18分，讓勝負提前定調。比賽後段，新秀曾信武投進生涯首顆三分球，並送出首次阻攻，為主場球迷留下驚喜時刻。

整場比賽特攻火力平均，全隊命中18記三分球、送出25次助攻，共有5人得分達雙位數。謝亞軒拿下全場最高25分並投進7顆三分球，阿巴西貢獻21分、5助攻與3抄截，內馬繳出19分、8籃板，貝奇則完成17分、10籃板的雙十表現，團隊多點開花成為致勝關鍵。

賽後總教練莫米爾表示，很高興能在本季最後的主場賽事連續贏球，感謝球迷的全力支持，也肯定球員大多數時間確實執行戰術。他坦言比賽中段曾出現鬆懈，但下半場防守強度回升，進攻端也更有耐心。謝亞軒則分享，近期狀態起伏不小，感謝教練團與隊友持續給予信任，也認為自己在控球與出手選擇上仍有進步空間。

首次站上賽後記者會的新秀曾信武難掩興奮，談到在新莊主場投進生涯首顆三分球時一度語塞。他感謝教練給予機會，也感激學長在場上不斷鼓勵。莫米爾教練則肯定曾信武的態度與潛力，並強調學長願意傳承經驗，是特攻團隊文化的重要一環。

▲特攻謝亞軒、阿巴西、曾信武。（圖／特攻提供）

▲特攻新秀曾信武在本季主場例行賽最終戰投進生涯首記三分球。（圖／特攻提供）

關鍵字： 謝亞軒特攻阿巴西海神台籃TPBL

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