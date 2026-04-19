政大男籃禁區猛獸留不住了！　大3波波卡有望挑戰台灣職籃選秀

▲政大禁區悍將波波卡可能提前挑戰台灣職籃選秀。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

政大男籃締造驚人「跨季74連勝」，並成功寫下UBA大專籃球聯賽冠軍6連霸，不過本賽季結束後，兩大本土主力宋昕澔、吳志鍇都將畢業挑戰職業舞台，且就連目前就讀大學3年級的禁區悍將，外籍生波波卡，也有意投入台灣職籃選秀。根據政大主帥陳子威說法，球隊「放行」的機率相當高，可能讓波波卡提前進入台籃舞台發展。

政大在19日晚間以42分之差擊敗國立體大後，寫下UBA冠軍6連霸大業，包括宋昕澔將挑戰旅外，吳志鍇也將投入職業舞台發展，主帥陳子威甚至「加碼」透露，目前大3的波波卡也受到不少台灣職籃球隊關注，可能提前參與職籃選秀。

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陳子威表示，「會希望吳志鍇多磨練，但也不要替自己設限，至於波波卡也想投入職籃選秀，我們確實可能提前讓他在大3這年就出去闖闖。」

身高206公分、體重128公斤的波波卡，本賽季平均可繳出14分、14.5籃板，整體投籃命中率高達57.6%，今晚的UBA男子組冠軍戰，波波卡則貢獻13分、17籃板、2助攻、1抄截，禁區籃板威力相當驚人。

▲政大男籃主力前鋒吳志鍇也將畢業挑戰職業舞台。（圖／記者李毓康攝）