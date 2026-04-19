快訊／陳子威喊話要愛徒挑戰「CBA」　政大王牌宋昕澔確定拚旅外

▲政大男籃一哥宋昕澔確定拚旅外，陳子威喊話盼愛徒挑戰CBA。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

幫助政治大學完成「跨季74連勝」，並寫下冠軍6連霸大業後，政大男籃主力雙能衛宋昕澔也正式完成大學4年學業，下一步確定將挑戰職籃舞台，並堅定宣布將有「旅外夢」。政大男籃總教練陳子威透露，「希望宋昕澔向中國CBA聯賽挑戰看看，他在中國近期受到不少的關注。」

19日UBA生涯最終冠軍戰，宋昕澔繳出13分、5籃板、4助攻全面表現，也幫助政大以42分之差痛宰國體大，順利完成冠軍6連霸大業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宋昕澔表示，「下一步確定會旅外，日本職籃B.League和中國CBA聯賽都會去測試，看看之後怎麼選擇。」

不過政大主帥陳子威，卻給了愛徒宋昕澔一個明確的方向，也就是「挑戰CBA」!

陳子威透露，「政大去年參與在杭州舉辦的首屆AUBL亞洲大學生籃球聯賽，宋昕澔在那裡受到很高的關注，今年政大也再度受邀參賽，有不少球隊都希望宋昕澔參賽，藉以評估網羅他的可能性。」

宋昕澔本人則透露，「未來挑戰職業，自己的定位就是見招拆招，視教練團要給我怎樣的任務而定，未來我也希望朝向中華男籃的正選名單努力，這也是對我自己的一份肯定。」

▲根據陳子威說法，宋昕澔在中國球隊獲得不小關注度。（圖／記者李毓康攝）