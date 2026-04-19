快訊／UBA男、女冠軍賽MVP出爐　政大徐得祈、世新葉欣宜首度獲獎

▲政大徐得祈拿下本屆UBA男子組冠軍賽MVP。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

114學年度UBA大專籃球聯賽，政治大學、世新大學分別勇奪男、女子組總冠軍，其中政大後衛徐得祈拿下男子組冠軍賽MVP，女子組冠軍賽MVP則由世新葉欣宜獲得。另外，本屆所有個人獎項也在今晚全數公布。

本屆UBA最終男子組冠軍賽，由政大以42分差距擊敗國體大，勇奪「跨季74連勝」與冠軍6連霸。至於女子組方面，世新女籃則在延長賽大爆冷門擊敗衛冕軍文化大學，奪下隊史第6座后冠。

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政大後衛徐得祈冠軍戰攻下15分、2籃板、3助攻，奪下生涯首次總冠軍賽MVP。女子組MVP則是由冠軍戰拿下13分的葉欣宜獲得。

其餘完整個人獎項如下：

男一級

得分王：中信學院張俊生

籃板王：政治大學波波卡

助攻王：台灣師大莊政隆

抄截王：台灣體大王禹承

阻攻王：中信學院伊瑪努

人氣王：政治大學宋昕澔

新人王：虎尾科大查傑

女一級

得分后：中信學院邱群琋

籃板后：清華大學張聿敏

助攻后：文化大學楊幸恩

抄截后：中信學院邱群琋

阻攻后：世新大學游沁樺

人氣后：中信學院黃羽婷

新人后：台灣師大張聿嵐

▲女子組冠軍賽MVP由世新大學葉欣宜獲得。（圖／記者李毓康攝）