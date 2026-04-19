運動雲

>

快訊／無敵政大「跨季74連勝」　痛宰國體大收UBA冠軍6連霸

▲▼2026UBA大專籃球聯賽男子冠軍戰政大宋昕澔。（圖／記者李毓康攝）

▲政大主力雙能衛宋昕澔幫助球隊完成冠軍6連霸。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

114學年度UBA大專籃球聯賽，19日晚間男子組冠軍戰壓軸登場，由賽前處於跨季73連勝，要挑戰總冠軍6連霸的政治大學交手本季表現出色的國立體大。不料本場戰況卻是一面倒，政大自開賽就一路取得雙位數領先優勢，前3節打完手握31分領先，末節更是拉開42分領先，比賽勝負早早底定，最終政大以92比50寫下不可思議的「跨季74連勝」，冠軍6連霸正式到手。

不敗勁旅政大交手球風剽悍的國體大，此次冠軍決賽開賽卻呈現強弱態勢極為分明狀況，政大開賽就掌握主動權，首節就取得雙位數領先優勢，在內線有波波卡坐鎮，後場雙衛宋昕澔、徐得祈頻頻開火下，半場打完政大拉開46比28領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第3節政大雖然換上替補陣容，但領先幅度更是一度來到34分之多，國體大雖然有主力長人胡晉豪內線嘗試追分，但兵多將廣的政大在末節開局又拉開多達35分領先，最終政大以42分之差贏球，強勢奪下跨季74連勝，也締造UBA的冠軍6連霸大業。

此戰政大以徐得祈拿下15分、2籃板、3助攻最佳，波波卡13分、17籃板，宋昕澔13分、5籃板、4助攻，吳志鍇14分、6籃板。國體大方面，胡晉豪拿下10分、9籃板，曹祐寧也有10分進帳。

▲▼2026UBA大專籃球聯賽男子冠軍戰政大徐得祈。（圖／記者李毓康攝）

▲政大控衛徐得祈在本屆冠軍戰表現出色。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： UBA政大6連霸跨季74連勝宋昕澔徐得祈波波卡國體大胡晉豪

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

文化女籃衛冕夢碎！　王玥媞淚崩：沒扛起贏球重任

文化女籃衛冕夢碎！　王玥媞淚崩：沒扛起贏球重任

本季99%的完美句點　王威翔、徐堂琪樂扛三劍客重任

本季99%的完美句點　王威翔、徐堂琪樂扛三劍客重任

爆冷！世新UBA封后　林紀妏：沒有游沁樺拿不到冠軍

爆冷！世新UBA封后　林紀妏：沒有游沁樺拿不到冠軍

快訊／文化延長賽「慘拿0分」　世新女籃UBA奇蹟封后

快訊／文化延長賽「慘拿0分」　世新女籃UBA奇蹟封后

快訊／夢想家主場驚傳球迷衝入場內嗆聲　聯盟火速公告禁止入場

快訊／夢想家主場驚傳球迷衝入場內嗆聲　聯盟火速公告禁止入場

台藝大鯊魚「三劍客」成形　飛尼克斯大秀中文謝家人來台觀戰

台藝大鯊魚「三劍客」成形　飛尼克斯大秀中文謝家人來台觀戰

不甘心小巨蛋兩戰全敗收場　查傑喊話：新賽季將更沉穩

不甘心小巨蛋兩戰全敗收場　查傑喊話：新賽季將更沉穩

快訊／虎尾科大主控楊程恩季軍戰沒打　原因曝光得流感

快訊／虎尾科大主控楊程恩季軍戰沒打　原因曝光得流感

快訊／台藝大小巨蛋歷史首勝　飛尼克斯30分10籃板領軍奪UBA季軍

快訊／台藝大小巨蛋歷史首勝　飛尼克斯30分10籃板領軍奪UBA季軍

遭高國豪肘擊！蔣淯安浴血奮戰　夢想家登聯盟龍頭還晉級季後賽

遭高國豪肘擊！蔣淯安浴血奮戰　夢想家登聯盟龍頭還晉級季後賽

小賈斯汀Coachella唱一半　怪奇比莉驚喜上台！

熱門新聞

平棒球之神紀錄！大谷翔平壓軸敲安連續50場上壘　但道奇連勝止步

李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠　還空揮棒自嘲太傻

村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟　主帥讚狀態很好

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／「詹皇」詹姆半場寫神績、全場繳準大三元　湖人季後賽G1扳倒火箭

讀者回應

﻿

熱門新聞

1追平棒球之神紀錄！大谷翔平壓軸敲安達連續50場

2李灝宇手套藏國旗亮點吸睛

3李灝宇接電話誤以為闖禍！升大聯盟驚喜失眠

4村上宗隆破大谷翔平紀錄！21戰狂炸7轟

5日職驚悚一幕！現場急抬擔架

最新新聞

11分險勝　新北國王BCL喜迎2連勝

2政大男籃猛獸　波波卡將挑戰台籃選秀

3宋昕澔拚旅外　陳子威盼愛徒挑戰CBA

4UBA男女冠軍賽MVP　徐得祈葉欣宜獲獎

5政大跨季74連勝　奪UBA冠軍6連霸

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【這屆球迷太壞了XD】多慧下班意外「主場變敵營」 當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

政大「跨季73連勝」到手　UBA男籃冠軍6連霸只差一步

【差點變魚乾！】鯊魚慘被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

【媽祖表示：】講再多媽祖也記不起來！　警方創意廣播勸信眾拜完離開

黃偉晉拉炮誤炸楊銘威！　內疚道歉：沒危機意識

【神閃避】紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

【影響到他人啊】開車吸菸挨罰　他嗆警：哪個法條規定的啦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366