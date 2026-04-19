快訊／無敵政大「跨季74連勝」　痛宰國體大收UBA冠軍6連霸

▲政大主力雙能衛宋昕澔幫助球隊完成冠軍6連霸。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

114學年度UBA大專籃球聯賽，19日晚間男子組冠軍戰壓軸登場，由賽前處於跨季73連勝，要挑戰總冠軍6連霸的政治大學交手本季表現出色的國立體大。不料本場戰況卻是一面倒，政大自開賽就一路取得雙位數領先優勢，前3節打完手握31分領先，末節更是拉開42分領先，比賽勝負早早底定，最終政大以92比50寫下不可思議的「跨季74連勝」，冠軍6連霸正式到手。

不敗勁旅政大交手球風剽悍的國體大，此次冠軍決賽開賽卻呈現強弱態勢極為分明狀況，政大開賽就掌握主動權，首節就取得雙位數領先優勢，在內線有波波卡坐鎮，後場雙衛宋昕澔、徐得祈頻頻開火下，半場打完政大拉開46比28領先。

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第3節政大雖然換上替補陣容，但領先幅度更是一度來到34分之多，國體大雖然有主力長人胡晉豪內線嘗試追分，但兵多將廣的政大在末節開局又拉開多達35分領先，最終政大以42分之差贏球，強勢奪下跨季74連勝，也締造UBA的冠軍6連霸大業。

此戰政大以徐得祈拿下15分、2籃板、3助攻最佳，波波卡13分、17籃板，宋昕澔13分、5籃板、4助攻，吳志鍇14分、6籃板。國體大方面，胡晉豪拿下10分、9籃板，曹祐寧也有10分進帳。

▲政大控衛徐得祈在本屆冠軍戰表現出色。（圖／記者李毓康攝）