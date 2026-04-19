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文化女籃衛冕夢碎！　王玥媞淚崩：沒扛起贏球重任

▲▼2026UBA大專籃球聯賽女子冠軍戰文化大學王玥媞。（圖／記者李毓康攝）

▲文化女籃衛冕失利，球隊主力王玥媞賽後哽咽淚崩。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

身為UBA女籃衛冕軍，本屆要挑戰隊史第21冠的文化大學，19日卻在UBA總冠軍戰爆冷輸球，在延長賽一分未得情況下，以5分之差敗給世新大學，文化也痛失后座。賽後身為球隊一姐的王玥媞「淚崩」表示，「我沒有做到學姊該做的事，我應該要扛起贏球的責任，但我沒有做到。謝謝球迷、教練團，還有學妹們給我的鼓勵。」

全場轟下26分的李恩芯則表示，「球隊需要我的時候，前面有跳出來，但延長賽卻沒有扛起得分的責任，我很對不起王玥媞，沒有跟她拿下最後的總冠軍。」

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文化總教練鄭慧芸表示，「世新女籃給我們非常大的強度，我很感謝球員在過程的努力，此戰是非常好的試煉，謝謝所有支持文化女籃的朋友，也謝謝球員這一年來的準備，不足的地方讓我們檢討，繼續往前進。」

鄭慧芸也說，「球員今天的壓力太大了！想贏的念頭已經超過身體能承受的，上了場放不開，緊張過了頭，我希望球員不用自責，學姊帶得很辛苦，她們做了很多努力與犧牲，他們已經幫助團隊更強大，她們已經做得很棒。」

▲▼2026UBA大專籃球聯賽女子冠軍戰文化大學總教練鄭慧芸。（圖／記者李毓康攝）

▲文化大學總教練鄭慧芸。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： UBA女籃王玥媞鄭慧芸李恩芯

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